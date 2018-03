Jenni se fue, sigue la polémica

A seis años de su deceso Jenni Rivera continúa siendo el pilar de sus cinco hijos: Chiquis, Jacqie, Mike, Jenicka y Johnny, quienes son los protagonistas de un reality show que muestra el legado que ‘La Gran Señora’ le dejó a su familia.Esta serie titulada ‘The Riveras’, que se deriva del programa ‘I Love Jenni’, estelarizado por la cantante desde el 2011 y hasta el 2013, le da acceso a los televidentes a la vida de los hermanos, a sus problemas, cambios y a la unión que los caracteriza a pesar de la ausencia de su madre.“Lo más importante para nosotros es siempre estar en la misma página, siempre apoyarnos. Cuando se trata de mi madre siempre estamos unidos”, comentó Chiquis Rivera, durante una conferencia telefónica.El reality fue estrenado en el 2016, cuatro años después del trágico accidente de aviación en el que falleció ‘La Diva de la Banda’; y el domingo 11 de marzo se lanzará el primero de 14 capítulos que conforman la tercera temporada.“Hemos crecido mucho, la segunda temporada no se compara para nada con esta tercera. Es fuerte y transparente porque están pasando muchas cosas en nuestras vidas. Van a estar realmente sorprendidos”, explicó.Afronta el matrimonioA lo largo de la transmisión del programa, por NBC Universo, la familia no sólo ha expuesto los retos a los que se ha enfrentado desde el óbito de la intérprete de música regional mexicana, sino que ha hecho todos los acontecimientos de su vida públicos.En esta nueva temporada la mayor de los hermanos y la también productora ejecutiva del programa, Chiquis Rivera, afrontará una situación que le genera ansiedad: El matrimonio.Con esta noticia y con la declaración: “Me encantaría casarme, yo estoy lista”, se sabe de antemano que en la próxima serie de episodios Chiquis exhibirá su vida amorosa con su novio Lorenzo Méndez, el vocalista de La Original Banda Limón, y el desenlace que tendrá su historia.Y, además de su vida romántica, la cantante y compositora presentará el trabajo que realizó para culminar su segundo material discográfico: ‘Entre botellas’, así como el proceso por el que pasó para estrenar el sencillo ‘Quisieran tener mi lugar’, una canción que canta a dúo con su madre.Por otro lado, a la segunda en la dinastía Rivera, Jacqie, se le verá tomando la decisión de divorciarse tras un matrimonio de cinco años, cambiando radicalmente su vida y su físico, pues logra perder un aproximado de 32 kilos.“Los retos que he tomado son muchos. Creo que estoy creciendo como persona y como mujer. Tuve el gran ejemplo de mi madre, sólo seguiré adelante e invertiré tiempo en mis pasiones”, dijo Jacqie.Hija autista, modelo ‘grande’ y salida del closetSin embargo ella no es la única que logra superarse para inspirar a otros, ya que su hermano Mike cría a su hija autista como padre soltero; su hermana Jenicka se muda de nuevo con Chiquis y emprende su carrera como modelo de talla grande; y el menor de todos, Johnny, muestra cómo fue el proceso de hacer pública su sexualidad. “Tuve un ejemplo muy bueno de mi mamá, ella era muy transparente y honesta y es lo que quise hacer. Ella estaría orgullosa de que soy honesto, creo que es algo muy difícil de hacer, pero lo hice”, compartió Johnny.Es así, enfrentando los problemas de manera individual y sin perder la unión familiar, como cada uno de los cinco hermanos hacen duradero el recuerdo de Jenni Rivera, para quien ‘No llega el olvido’.Estreno de la tercera temporadaNBC UniversoDomingo 11 de marzo8:00 p.m.

