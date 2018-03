Live action, una tendencia que gana terreno en la TV

Los Angeles.- Hace 77 años apareció la primera edición de Archie, un cómic sobre un jovencito que vivía en un pueblo llamado Riverdale. Verónica y Betty peleaban por la atención del muchacho. Su mejor amigo era Torombolo, uno de los personajes recurrentes conocido por su sombrero en forma de corona y su sentido del humor.Esta fue la inspiración para la serie de televisión Riverdale de la que Warner transmite actualmente la segunda temporada los miércoles a las 9:00 pm. En ella se explora lo que está detrás de la fachada apacible del pueblo, después del asesinato de uno de los jóvenes de la familia Blossom. No es un calco de la historieta llevado a la pantalla, sino una aproximación repensada para la sociedad actual que usa el misterio como catalizador.Con una estética oscura, Riverdale presenta caras conocidas, como la de Marisol Nichols, quien apareció en Teen Wolf. También se ve a Cole Sprouse, la ex estrella Disney del show Zach y Cody Gemelos en Acción.Siguiendo la temática de horror, desde 2014 Archie Comics emite una nueva edición de la historieta de Sabrina Spellman. De la mano de Netflix, estrenará el show Chilling Adventures of Sabrina. La plataforma de streaming ordenó 2 temporadas de 10 capítulos. La primera comenzará a filmarse este mes.Los muertos vivientesOtro programa que ha mantenido a la audiencia en suspenso durante ocho temporadas es The Walking Dead. El 25 de febrero este show regresará a las pantallas de los Estados Unidos. La serie de televisión de AMC está inspirada en un cómic homónimo. Ambos han sido creados por Robert Kirkman. La historieta, dibujada en blanco y negro, apareció en el año 2003, mientras que el thriller seriado salió al aire en 2010.En un mundo postapocalíptico, los humanos están en guerra contra los caminantes, nombre que se les da a los zombies. Pero entre los sobrevivientes se forman alianzas y hay grupos que intentan permanecer vivos a toda costa. La temporada que continuará a finales de mes está basada en los volúmenes 20 y 21 de la historieta llamada All Out War.El asesino en serie que nunca fueLa adolescencia es un momento delicado en lo referente a la imagen personal. The End of the F***ing World es una comedia dramática cargada de humor negro acerca de un par de jóvenes que creen saber quiénes son, pero a medida que avanza la primera temporada descubren que muchas de las cosas que daban por ciertas no lo eran.James ha crecido traumatizado luego de presenciar un suicidio y está seguro de ser un psicópata. Alyssa es una joven rebelde que vive con su despreocupada madre y un padrastro abusivo. Los chistes ácidos son abundantes, el audio es una herramienta que colabora fuertemente con la trama, al igual que el vestuario y la iluminación.Esta serie es una coproducción de Netflix y Channel 4. Fue escrita por Charlie Covell y dirigida por Jonathan Entwistle y Lucy Tcherniak. Está basada en la novela gráfica The End of the Fucking World, de Charles Forsman.Sabrina en la historiaLa brujita Sabrina surge del universo de Archie Comics. Su primera aparición ocurrió en 1962 en las aventuras del pelirrojo. Tuvo que esperar hasta los años setenta para obtener su propia historieta, Sabrina the Teenage Witch, y en esta misma década apareció el primer programa de televisión animado con el mismo nombre.En los noventa se transmitió el live action inspirado en esta historia con Melissa Joan Hart como protagonista. La serie de televisión tuvo siete temporadas.En 1999 fue creada una segunda caricatura llamada Sabrina: The Animated Series en donde la protagonista tenía 12 años de edad. Fue transmitida por Disney Channel. La segunda parte llevó por nombre Sabrina: Friends Forever y mantuvo el argumento de la joven que intentaba usar la magia para ayudar a sus amigos, pero con una chica un año mayor.