Barcelona.- La estrella pop colombiana Shakira pagó más 20 millones de euros al fisco en España, que le reprocha no haber tributado como residente en el país entre 2011 y 2014, informó este martes el diario El Periódico."Los más de 20 millones que ha desembolsado la cantante colombiana corresponden a un ejercicio ya prescrito, el del 2011, pero que Hacienda le reclamaba por la vía administrativa", señaló el diario catalán.La multipremiada cantante pagó dicho monto para poder "posteriormente, impugnar esta decisión", explicó El Periódico.Con el ejercicio fiscal del 2011 prescrito, la Fiscalía de Barcelona investiga por delitos fiscales entre 2012 y 2014 a la artista tras la denuncia de Hacienda, que alega que debió tributar esos años como residente en España, informó a la AFP el fiscal portavoz, José Miguel Company.Pareja del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué desde 2011, con el que tiene dos hijos, la artista de 41 años trasladó de forma oficial su residencia a Barcelona en 2015.Hasta entonces, Shakira tenía su residencia en Bahamas, pero "no se corresponde con la realidad, con los niños en el colegio en Barcelona y la pareja aquí", dijo Company, al señalar que la investigación se prolongará hasta junio, cuando la fiscalía decidirá si presentará una querella o no.Los representantes de Shakira han alegado que hasta el 2014 la cantante, con más de 60 millones discos vendidos, recibió la mayor parte de sus ingresos en giras internacionales y no vivió más de seis meses al año en España, requisito para tener residencia fiscal en este país.La cantante hará frente a las "consecuencias económicas de las discrepancias técnicas" con Hacienda, aseguraron en enero sus representantes al diario La Vanguardia.Conocida mundialmente por éxitos como "Hips don't lie", "Waka waka" o "La bicicleta", Shakira se prepara para iniciar una gira mundial en junio, luego de haberla pospuesto el año pasado para poderse recuperar de un problema en sus cuerdas vocales.

