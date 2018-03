Ciudad de México.- ¿Lo reconoces? Sí, es el actor de los comerciales de un sitio de Internet que busca hoteles en elmundo. Se llama Gonzalo Peña y gracias a su encanto y sonrisa, ha conquistado a muchos a través de la televisión.Además de ser un galán; Gonzalo demuestra a través de la entrevista que es elajado, sencillo y que tiene claras sus metas en la vida.¿Podrías describirte con tres adjetivos?– Me considero una persona simpática, generosa y honesta.¿De dónde eres?– Soy español, nací en Las Palmas de Gran Canaria y crecí en Mallorca. Haber crecido en estos lugares hizo que me encante viajar a la playa.¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?– Me encantan los deportes desde los tres años he jugado tenis y también me gustan los deportes extremos. Sigo los partidos de beisbol, basquetbol y futbol americano.Por su carrera como actor, Gonzalo ha vivido en tres países diferentes y domina el inglés. Además se ha hecho experto en manejar los acentos de España, México y otros países de Latinoamérica.¿Cuándo supiste que querías ser actor?– Cuando tenía 17 años y tuve la oportunidad de hacer un casting para una película de ‘Las Crónicas de Narnia’; me llevaron a Londres y pude conocer al director y al equipo de producción. Al final no me quedé con el papel, pero fue una gran experiencia que me abrió los ojos al mundo de la actuación.Y después de eso ¿cómo inició tu carrera?– Decidí irme a estudiar a la Academia de Cine de Nueva York en donde tuve grandes maestros y aprendí muchas técnicas. Después seguí estudiando en Madrid y luego me lancé a la aventura de irme a vivir a México, en donde entré al Centro de Educación Artística de Televisa.¿Cuáles han sido tus papeles más importantes?– Mi participación en las telenovelas de ‘La Malquerida’, ‘El Hotel de los Secretos’ y ‘Despertar Contigo’. Y claro, mi campaña de anuncios de Trivago.¿Cuánto tiempo llevas viviendo en México y qué es lo que más te gusta?– Tengo cinco años en México y ya siento que es mi tierra. Me encanta la cultura y que la gente sea tan agradable, estoy muy feliz de estar ahí. Ah y los tacos ¡amo los tacos!¿A dónde te gusta viajar en México?– Me fascinan las playas especialmente Tulúm y Playa del Carmen, también me gusta mucho Acapulco. Mi escapada de fin de semana preferida es a Cuernavaca; me encanta su clima, sus jardines y la paz que se respira al estar en la naturaleza. También me gusta ir al Pueblo Mágico de Tepoztlán y ya he subido el cerro del Tepozteco.¿Qué no puede faltar en tu equipaje de viaje?– Me gusta viajar ligero no necesito de muchas cosas. Eso sí, nunca dejo mi celular y mi cámara de fotos.¿Cuál es el viaje más exótico que has hecho?– Cuando fui a Tailandia, me gustó mucho porque era un mundo totalmente distinto. Me encantó la cultura, la comida y sus calles llenas de personas.¿Si te regalaran un boleto de avión abierto a dónde irías?– ¡A las islas Maldivas! cuando veo fotos de ahí todo se ve precioso y me dan ganas de meterme al mar.¿Qué es lo que más te gusta de los hoteles?– Que la habitación está siempre limpia y ordenada. Me encanta regresar y que todo esté arreglado, las toallas frescas y la cama perfectamente tendida.¿Aprovechas los desayunos en los hoteles?– ¡Claro! cada que voy a un hotel me emociono por ver qué habrá en el buffet del desayuno al día siguiente. Me encanta el pan dulce y el jugo verde.¿Cómo sería tu hotel ideal?– Me gustan los hotelitos pequeños, que sean privados y en especial los búngalos que están frente a la playa; en los que abres la ventana y se escucha el mar, es algo hermoso.