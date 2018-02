La ganadora del Premio de la Academia Jennifer Lawrence ha agregado su voz al debate #MeToo, diciendo que ha sido tratada "de una manera que ahora creo que llamaríamos abusiva".La estrella de la franquicia de Hollywood "The Hunger Games" dice que no pone ninguna de sus experiencias en la misma categoría que las presuntas víctimas de Harvey Weinstein, pero sí recuerda ocasiones en que los hombres en papeles principales en la industria del cine le tocaban las piernas y ella se sintió incapaz de protestar."Ciertamente fui maltratada", dijo en una entrevista con Christiane Amanpour de CNN.En 2014, fue una de varias celebridades que fueron hackeadas y cuyas fotos personales desnudas se publicaron en línea, que Lawrence describió en su momento como un "delito sexual".Lawrence describió sentirse "fortalecida" después de filmar una escena de desnudo en su nuevo thriller de espionaje "Red Sparrow", que describió como "la película perfecta" para la era #MeToo."Tuve ... muchas inseguridades en lo que respecta a la sexualidad, la desnudez y mi cuerpo, y llevo años así", dijo en una entrevista en la que también aparecía el director de "Red Sparrow" Francis Lawrence (no son familiares)."Cuando leí el guión me gustó tanto y pensé que, si no lo hacía ... es casi como si todas estas inseguridades y miedos ganaran", afirma.Basado en la primera novela de una trilogía, "Red Sparrow" cuenta la historia de Dominika Egorova (interpretada por Lawrence), una bailarina rusa que se convierte en agente secreta luego de que una lesión terminara su carrera.Ella se somete a un programa de entrenamiento sádico en la Escuela Sparrow, en un momento se le dijo: "Tu cuerpo pertenece al Estado", y se le ordena desnudarse junto con otras mujeres.Recordando el proceso de filmar la escena, la actriz de 27 años dijo: "La ansiedad es mucho peor que la realidad. Había tenido un buen año para prepararme mentalmente para lo que iba a hacer. La peor parte fue la noche anterior. No dormí para nada".Casualmente, la escena se hizo eco de una experiencia "mentalmente brutal" que Lawrence tuvo al principio de su carrera cuando fue fotografiada casi desnuda junto a varias mujeres mucho más delgadas y una productora le dijo que "usara las fotos como motivación" para perder peso.

