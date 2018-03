Ciudad de México.- Chris Hemsworth primero alborotó a sus hijos con sus súper poderes... aunque luego los decepcionó.Y es que los tres hermanos al fin vieron la película ‘Thor: Ragnarok’, que el artista se las mostró completa en casa, e incluso bromeó en Instagram diciendo: el lavado de cerebro comenzó, en una alusión a lo que los niños podrían creer, reportó E! News.Sin embargo, con lo que no contaba era que que sus hijos ya lo habían acompañado a la filmación y ellos mismos se dieron cuenta que la mayoría son efectos especiales o trucos por computadora.“(Los chicos) estaban tremendamente poco impresionados”, declaró el actor a la publicación, pues cada vez que lo visitaban en el set de la exitosa película de Marvel Studios el año pasado, no lo veían como héroe propiamente sino como su papá con un traje especial y rodeado de trucos por computadora.“Pensaban: ¡Esto es tan aburrido! Creíamos que luchaste contra monstruos para ganarte la vida y no lo haces. Sólo lo pretendes, y entonces vamos a destruir cosas”, comentó. “Y eso es lo que hicieron. Corrieron y rompieron cosas”.El actor añadió que lamentablemente el cine lo presentó ante sus hijos como un hombre poderoso.“Si ven la película y ven todos los efectos especiales, que me hacen parecer genial, entonces yo soy el héroe. Pero una vez que vieron detrás de la cortina, todo se arruinó”.Por lo mismo, Hemsworth comentó que en su caso él se inclina más hacia a otro superhéroe: La Mujer Maravilla, que interpreta Gal Gadot.“Me encanta la mujer. Universo diferente... pero está bien”, expresó en relación a la amazona de la que ya se había declarado fan hace tiempo.Por lo pronto, los hijos del galán seguirán viendo a su papá como Thor dos veces más, en ‘Avengers: Infinity War’ (el 4 de mayo se estrena) y la secuela de ‘Avengers’ aún sin título (para el 2019).Gracias al buen recibimiento que tuvo ‘Thor: Ragnarok’, la estrella y la directora Taika Waititi se pusieron a dar ideas para la realización de una cuarta película.Y aunque eso depende más de Marvel Studios el actor sólo agregó: ahora hay una plataforma más grande para continuar si queremos.

