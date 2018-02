Enrique Bátiz podría quedarse sin su dirección emérita, pues el acuerdo para que el músico permanezca como director emérito de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) se anularía de comprobarse las acusaciones de abuso sexual reveladas hace unas semanas por la violinista suiza Silvia Crastan, dio a conocer hace unos días la agencia Reforma."En el caso de que se compruebe cualquier denuncia por violación, el acuerdo que tenemos con el maestro Bátiz de que quedara como maestro honorario, con una serie de conciertos, quedaría anulado", dijo en entrevista la Secretaria de Cultura mexiquense, Marcela González Salas.La funcionaria afirmó creer en el dicho de la violinista Silvia Crastan, quien hizo público que en 1996, cuando tenía 24 años, que habría sido agredida sexualmente por Bátiz en un hotel en Suiza, pero dijo estar obligada a esperar una resolución judicial.Pero, ante la dificultad de que Crastan, después de 20 años, pudiera acudir ante las autoridades, González Salas se comprometió a investigar."Ahorita lo que vamos a hacer es la investigación, que (ella) nos mande todos los datos y los someteremos, que platiquemos con la gente del Jurídico de la Secretaría del Estado y que veamos qué es lo conducente", expuso.Bátiz tiene derecho a dar su versión y así lo hizo, negando las acusaciones mediante una misiva."Ponte en el lado del maestro Bátiz, por lo menos, dejarle la oportunidad. De que nadie lo va a proteger, eso te lo puedo garantizar, hay una total solidaridad de género, pero tampoco podemos tomar decisiones por un dicho 20 años después", respondió.González Salas dijo no tener conocimiento de quejas por acoso en contra de Bátiz cuando se acordó nombrarlo emérito, una vez que dejara su cargo como director general de la OSEM, después de cuatro décadas."Hay algunas voces que dicen que quizás, ya que ella (Crastan) se atrevió, podrían decirlo (quejas por acoso). Yo no lo sé y ni siquiera lo quiero adelantar", añadió. Y se comprometió a hablar con las atrilistas.Lo que la Secretaría de Cultura mexiquense sí recibió son quejas por maltrato e insultos por parte de Bátiz."Estas quejas no son recientes. Tenían mucho tiempo y por alguna razón, que para mí es desconocida, nunca se habían tomado tan en cuenta", dijo.Reconoció haber sido testigo de esos malos tratos por parte de Bátiz. La última vez, en diciembre pasado."En un par de ocasiones que teníamos una exposición ahí en la sala Felipe Villanueva (donde toca la orquesta), el manejo o el trato a alguno de los músicos sí fue muy desafortunado", dijo. Y aunque lo reconvino, persistió. "Le dije: 'Oye, Enrique, esa no es manera de tratar a los músicos'. Haz de cuenta, cambiaba y se volvía más o menos amable, pero ya (era) parte de su personalidad de siempre".La funcionaria citó a Bátiz para este viernes en su oficina para tratar el caso.Crastan asegura que lo ocurrido en Zúrich es sólo la punta del iceberg. Señala la ciega admiración hacia directores y famosos sin cuestionar su comportamiento detrás del telón. Y así se lo hizo saber a Bátiz: "Si no eres un ser humano decente detrás, comportándote con respeto hacia los otros, tu arte y tu música no valen nada".La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) investiga la presunta violación cometida por el ex director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), Enrique Bátiz, contra la violinista Silvia Crastan.Por las acusaciones hechas por la violinista suiza y publicadas este jueves por REFORMA, la Codhem informó que inició la queja de oficio CODHEM/TOL/87/2018.Personal de la Comisión informó que construirá la investigación a través de la nota periodística publicada y exhortó a la víctima a ratificar la queja ante el organismo.Ésta no es la primera vez que la Codhem investiga a Bátiz. En diciembre hubo una queja por maltrato, pero nadie ratificó la queja, aclaró el organismo.La acusación de violación contra Bátiz generó varias reacciones en Twitter:Guadalupe Loaeza @gloaezaEspero que Marcela González la Secretaria de Cultura del Estado de México NO le entregue a Enrique Batiz el reconocimiento por su trayectoria. Un hombre que VIOLA NO merece ningún tipo de reconocimiento .S. Alvarez Campa @Sanx415Acusan a Enrique Bátiz de violación Ya puedes tomar cartas en el asunto @alfredodelmazoAndreas Eligium @eloycam2012Vergonzoso que la música más sublime no calme a la bestia que todos llevamos adentro, mal por Batiz y si es culpable que pague por esta aberraciónMargarita Zavala @MzavalagcLeo esta nota en @Reforma . Lo he dicho y lo repito: inadmisibles las agresiones sexuales. Es preciso que se investigue a fondo, que se conozca la verdad. Las mujeres debemos estar seguras en la calle, en la casa, en los espacios públicos, en la escuela.