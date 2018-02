Comparte intimidad en documental

Miami— YouTube y Camila Cabello presentaron hoy ‘Made in Miami’, un documental sobre la vida de la cantante cubana, que ella misma describió como la visión más íntima que existe sobre su vida y la historia de su familia.“Soy una persona muy privada”, indicó Cabello en una sesión de preguntas y respuestas que se transmitió en vivo a través de YouTube para promover el documental, que incluirá las dificultades que afrontaron para emigrar a Estados Unidos y las razones que la llevaron a dejar el grupo femenino Fifth Harmony.Filmado durante dos días en la casa de la familia, sus áreas favoritas de la ciudad de Miami y la primera escuela a la que asistió al llegar a Estados Unidos, ‘Made in Miami’ incluye entrevistas con los padres, abuela, amigos y vecinos de la estrella, quien el 3 de marzo cumple 21 años.Durante 17 minutos, donde abundan los videos caseros sobre la historia musical de la cantante, la familia Cabello cuenta cómo la madre, Sinuhe Estrabao, y Camila, quien entonces tenía 5 años, pasaron bajo custodia de Inmigración 22 horas para ser admitidas como refugiadas cubanas en Estados Unidos.El padre, Alejandro Cabello, de nacionalidad mexicana, no recibió una visa para entrar al país y tras una espera de meses cruzó como indocumentado el río Bravo, en la frontera con México.“Quise compartir nuestra historia como inmigrantes y poner el foco sobre la inmigración”, explicó Cabello a sus seguidores desde la habitación de su casa en Miami.La estrella aseguró que su carrera ha estado determinada por la valentía de sus padres, que además la mantienen con los pies en el suelo: “Uno se mantiene humilde al saber de dónde viene”.La cantante de ‘Havana’ reveló que detrás de su decisión de dejar la banda Fifth Harmony, en la que se dio a conocer como artista, estuvo la necesidad de cantar la música que ella misma compone.“No podía expresar lo que estaba sintiendo, no podía expresar mis emociones”, detalló.Cabello también destacó su interés en ser la voz de otros inmigrantes que no son escuchados.

