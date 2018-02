En una carta dirigida a medios nacionales, el director de orquesta Enrique Bátiz negó haber abusado sexualmente de la violinista suiza Silvia Crastan en un hotel en 1996, como ella denunció semanas atrás, dijo Reforma."Niego enfáticamente y categóricamente el hecho de una violación a la violinista Silvia Crastan y es falsa su nota informativa", expone Bátiz.Para demostrarlo, adjuntó una postal y una carta que le habría enviado la violinista, además de capturas de pantalla de mensajes intercambiados vía Facebook."Hola Enrique. ¿Cómo estás? No he oído de ti en mucho tiempo. ¡Sería muy agradable saber algo! Aun tengo el mismo número de teléfono (...) Puedes llamarme cuando quieras. En julio iré otra vez a Porto para una audición para la Orquesta Nacional de Porto", se lee en una carta escrita en inglés, que según Bátiz, le fue escrita por la instrumentista.Al reverso de una postal de un cuadro de Marc Chagall, dirigida al director, está escrito en español: "Desde el 1 de diciembre he (SIC) una nueva dirección. Vienes en esta ciudad el 27 de mayo. Yo he visto el programa con una foto muy grande de ti. ¡Haré un poquito publicidad!".En los mensajes vía Facebook, fechados en 2016, Crastan le cuenta de sus actividades en Londres. En esos mensajes, subraya Bátiz, en ningún momento advierte haber sido violada por él."¿Usted cree que es verdad que alguien violada mande su foto y quiera entablar comunicación con su violador? Esa acusación es falsa, y sucede en un momento en el que en el mundo las mujeres que han sufrido un abuso sexual han levantado su voz, las respeto y las apoyo, pero éste no es mi caso, defenderé mi reputación, mi honor y mi imagen pública hasta el final", expresa Bátiz en la misiva, aunque no explica cuál sería la motivación de Crastan para inculparlo.Debido a la denuncia hecha por Crastan, la Dirección de Música de la UNAM informó la decisión de posponer el concierto de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM), que dirigiría Bátiz este sábado en la Sala Neza."Esta medida se toma ante la inquietud de la comunidad universitaria y en atención a la recomendación de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, tras las declaraciones de la violinista suiza Silvia Crastan hechas públicas a través de medios de comunicación el pasado 8 de febrero, quien acusa al director de orquesta de haberla violado en 1996", refiere el comunicado difundido este viernes.La Orquesta Sinfónica de la UANL, que Bátiz ha dirigido en 16 ocasiones, también decidió cambiar el programa del 22 de febrero, en el que aparecía como director invitado."Por motivos ajenos a esta casa de estudios, se pospone, para una nueva fecha por definir, la participación del maestro Enrique Bátiz como director huésped de la Orquesta Sinfónica de la UANL para el cuarto concierto de la Temporada de Primavera 2018", se informa en el comunicado de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL.Mientras que la Secretaría de Cultura del Estado de México puso en revisión el nombramiento de Bátiz como director emérito de la OSEM hasta esclarecer lo sucedido con Silvia Crastan, la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, consideró apresurado tomar decisiones respecto a su participación en los eventos de homenaje al director."Tendríamos que ver cómo se desarrolla la investigación o lo que están diciendo. Creo que sería irresponsable de nuestra parte tomar cualquier decisión", dijo la titular, entrevistada en el marco del conversatorio Constitución y constitucionalismo a debate en el FCE.De acuerdo con Marcela González Salas, Secretaria de Cultura del Edomex, enteró a García Cepeda de la inminente salida de Bátiz de la OSEM, debido a su estado de salud, aunque también pesaron las quejas por su trato.Y habría acordado con la funcionaria federal el programa en homenaje que incluiría conciertos y la creación, con apoyo de fondos federales, del Concurso Nacional para Directores de Orquesta "Enrique Bátiz Campbell"."(...)Habíamos platicado con ella (García Cepeda), que ya el maestro se iba, nos dijo: 'Yo te recomiendo, ayúdame, que quede como director'", narró en entrevista González Salas.García Cepeda replicó este viernes que el nombramiento honorario fue una decisión tomada por las autoridades culturales del Estado de México.Como emérito, Bátiz seguiría recibiendo su sueldo como director general, al margen de la jubilación a la que tiene derecho por 41 años de servicio.

