Todo por un buen show

Los Angeles— Detrás de los favoritos, los ganadores y los chistes que sin duda hará el anfitrión Jimmy Kimmel, hay mucho más detrás de la entrega del Oscar que tendrá lugar el domingo.Detrás de todo el glamour existen aspectos en la noche estelar de Hollywood que, como cualquier máquina, está hecha de tuercas y tornillos y debe atender necesidades humanas básicas.Durante la trasnmisión por TV de la ceremonia, las cámaras nunca encuentran un asiento vacíos, pues una tropa de reemplazos está lista para ocupar cualquier asiento vacante cuando un invitado se levanta para ir al baño o al bar. Un desfile de extras en esmoquin y vestidos largos llega horas antes de que comience el espectáculo y está listo para abalanzarse y tomar asiento una vez que las cámaras comienzan a rodar.Conseguir ese trabajo, como tantas cosas en Hollywood, depende de a quién conoces: los rellenos suelen ser familiares y amigos de personal de la Academia.Los invitados al Oscar suelen estar hambrientos. Podrá ser autoimpuesto, ya sea por los nervios del nominado o por un vestido tan ceñido que no deja espacio para el error o alimento. Los asistentes, sin embargo, tienen oportunidad de comer durante un cóctel previo al show que incluye bandejas de entremeses; si no lo hacen entonces tendrán que esperar tres horas más para la cena posterior en el Baile de los Gobernadores. No todos están invitados, lo que significa que algunos asistentes famélicos terminan pidiéndoles a los choferes de sus limusinas que hagan una breve parada en un restaurante de comida rápida.Hay dos carriles en la alfombra roja de los Oscar: uno para los famosos, y otro para los demás. Soportes y cordones de terciopelo separan a las personas reconocibles de las que no lo son. Los famosos caminan del lado más cercano a las cámaras y los reporteros, y a menudo coinciden y comparten abrazos improvisados en la alfombra. Los no famosos, en tanto, caminan del lado que está más cerca de las gradas donde se sientan los fans, donde fornidos guardias de seguridad aceleran su paso para reducir el congestionamiento de mirones.Los programas en vivo inevitablemente enfrentan obstáculos, como el error del año pasado en el que Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron al ganador equivocado de Mejor Película. Tales metidas de pata se convierten en leña para el anfitrión, y un montón de guionistas tras bambalinas ayudan a crear ocurrencias en el momento. Las mejores, como cuando Kimmel le reprochó a Beatty "Warren, ¿¡qué hiciste!?", se sienten espontáneas y salen rápidamente para que la audiencia no pierda el hilo. Los anfitriones deben estar listos con ‘salvapantallas’ para responder con un chiste explosivo.Los ganadores del Oscar son guiados tras bambalinas para tomarse fotos y video y enfrentar una rápida sesión de preguntas y respuestas en una sala atestada de periodistas (sí, "¿qué se siente ganar?" y "¿dónde pondrás tu trofeo?" son preguntas típicas). Mientras los ganadores sostienen su estatuilla y, en algunos casos un trago celebratorio de alcohol, los reporteros levantan tarjetas numeradas para que un representante les invite a preguntar. Esto ha llevado a más de una estrella a exclamar que se siente como en una subasta y a llamar él mismo los números. Los reporteros se ríen. Con grandes monitores mostrando la ceremonia, algunos ganadores piden una pausa para poder escuchar el resultado de un amigo o colega nominado. Los reporteros los complacen.

