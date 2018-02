Hija mayor de José José dice que se recupera pese al viaje

Miami– Pese a lo abrupto del viaje de José José a Miami, por el que muchos temieron por su salud, el traslado no le afectó y el Príncipe de la Canción está en franca recuperación, según Marysol Sosa, la hija mayor del cantante, escribe Notimex.“Gracias a Dios le he sentido su voz mejor, lo escuché bastante claro”, señaló Marysol este lunes en una entrevista a la cadena Telemundo, al comentar la llamada que le hizo a su padre el pasado 17 de febrero en que el cantante cumplió 70 años de edad.Marysol contó que de la situación que se dio con su padre a principios de este mes con su viaje, lo que más le place es saber que “no le afectó gracias Dios en su salud, y que si el día de hoy está en donde está me parece fantástico".“Lo que me interesa saber es que él se siga recuperando porque gracias a Dios se fue él sano de aquí de su país, limpio de cáncer y saliendo adelante”, advirtió y agregó “ahorita que ya cumplió sus 70 años lo único que tiene que acabar de hacer es acabarse de recuperar, ganando peso, y ganando su masa muscular”.Marysol dijo que pese a que ella sintió que fue un poco “abrupto” el viaje de su padre a Miami, “fue su decisión propia” y que no fue una decisión en la que “nos amarraron a la pared y entonces todo pasó” como lo manejó la prensa.“Cuando llegaron -a Miami- tuve un mensaje de mi hermana”, dijo aunque no entendió luego que Sara —la esposa de su padre— lo estuviera esperando en el lugar equivocado.Marysol contó que su padre le llamó en su cumpleaños el 15 de febrero y luego ella le habló el 17 por el suyo.“Dentro de todo pude preguntarle cómo se sentía y los escuché bien, gracias a Dios”.Según su hija Sarita, José José se encuentra en un centro de rehabilitación del barrio de La Pequeña Habana, a donde fue trasladado recientemente desde el Hospital Coral Gables, a donde llegó el pasado 7 de febrero.El 24 de marzo de 2017 el propio José José anunció que padecía cáncer de páncreas y luego en noviembre su publicista informó que le habían intervenido para extirparle el tumor y que ya estaba libre de la enfermedad.El cantante fue internado el pasado 10 de enero en un hospital de la Ciudad de México para que le fueran suministrados nutrientes de manera intravenosa, tras una alarmante pérdida de peso.Hace unos días Sarita comentó a Telemundo, cadena que actualmente transmite una serie sobre su vida, que su papá se encontraba mejor y además estaba ganando peso.

