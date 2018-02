Juárez en la 'ola'

Hoy, en 35 ciudades de México, se proyectará la segunda edición de un festival de cine que tiene como objetivo promover y dar a conocer el deporte que esta presente en los mares desde hace cinco siglos: el surf.Será a las 8:00 de la noche en más de 40 salas de Cinépolis, y de manera simultánea, cuando se exhiba la selección que el ‘Surf Film Festival 2018’ (SFF) realizó para presentar seis cortometrajes que muestran, desde distintas perspectivas, el particular estilo de vida deportivo de un surfista.En Ciudad Juárez la función tendrá lugar en Cinépolis Sendero, donde se verá la programación del festival que se conforma por cinco cortometrajes mexicanos y uno estadounidense, todos bajo la misma temática: La cultura del surf como factor de conciencia social y ambiental en las playas mexicanas.Esta es la primera vez que se proyectará el SFF en la pantalla grande gracias a la distribuidora Freeman Outdoors, la cual exhibe filmes de deportes de aventura y actividades ‘outdoor’ en alianza exclusiva con Cinépolis, desde 2010.“Es una temática global, no sólo presentamos el deporte, sino la cultura, su espíritu, la comunidad, la responsabilidad ambiental y los valores que este trae consigo”, explicó el director de Fremman Outdoors, Raúl Morales, -vía telefónica- para El Diario de Juárez.Es debido a esta difusión que el SFF, creado en 2016 por surfers mexicanos, se mostrará en las pantallas de Cinépolis tras haber celebrado su segunda edición en el Huerto Roma Verde, de la Ciudad de México, el pasado sábado 20 de enero, durante un evento que reunió lo mejor del cine de surf, a atletas y a personalidades que promueven el deporte.Cortometraje estadounidense48 minutosSinopsis: Cuenta la historia de un elenco único de personajes que han dedicado sus vidas al mar. Protagonizado por surfistas y pescadores de lanza, un nadador de larga distancia, un ex minero de carbón y un grupo de niños en riesgo.Cortometraje mexicano7 minutosSinopsis: Desde pequeño Abelino se identificó con el mar y las olas, pero en el surf, como en cualquier otro deporte de aventura, pasan trágicos accidentes y son pocas las personas que se logran recuperar tomando ese punto de quiebre como un impulso para levantarse en todos los aspectos.Cortometraje mexicano3 minutosSinopsis: Kameron Brown disfruta de una semana por los caminos del sur de México y encuentra grandes nuevos amigos y el verdadero folklore de la costa de Guerrero, disfrutando de las aguas tropicales y olas divertidas.Cortometraje mexicano8 minutosSinopsis: Un día en los zapatos de Lola Mignot, o falta de ellos, caminando por el pueblo mágico hasta la hermosa playa de Sayulita.Cortometraje mexicano5 minutosSinopsis: Dos semanas en las hermosas playas de Oaxaca con grandes atletas tratando de encontrar las mejores olas, no siempre se corre con la suerte pero se hace lo mejor para documentar una costa poco explorada.Cortometraje mexicano21 minutosSinopsis: Se trata de la famosa ola de JAWS en Hawaii. Esta es una de las olas más grandes, peligrosas y difíciles del mundo. Tu estado emocional, mental y físico, tiene que estar en balance y a tope, además tus ganas de surfear tienen que ser más grandes que tu miedo.Cinépolis SenderoHoy, 27 de febrero8:00 p.m.Consulta cartelera en: www.cinepolis.com

