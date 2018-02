Su pasión, molestar

Ciudad de México— ¿Ganar un concurso sólo por conocer perfectamente a tu pareja? Suena fácil... Sólo que Facundo será el tercero en discordia que bien puede ser un aliado o un rival más a vencer.Esta es la dinámica del reality ‘Mi Pareja Puede’, el programa producido por Akun Media y David Limón, que estrena esta semana por Azteca 7 (consulte horarios con su proveedor de TV).Cuatro parejas, famosas y no famosas, que se encuentren en una relación sentimental mínimo de seis meses, se enfrentarán a cuatro pruebas tanto físicas como mentales; el objetivo: pasar a la final semanal donde se rifará un automóvil.Lo que me gustó es que sentí que era un programa muy 'facundeable', siempre me pregunté ¿para qué soy bueno? y lo descubrí, siempre he sido un lacra, lo que mejor sé hacer es molestar.“(En el programa) vienen las parejas a concursar y yo les saco sus desgracias a relucir, es poner a prueba la confianza entre ellos, cuánto se conocen y cuánto se rifan”, afirmó Facundo, quien estará a cargo de la conducción.Este programa, basado en ‘My Man Can’, es una apuesta que hace TV Azteca luego de ofrecer realities deportivos como ‘La Isla’ y ‘Exatlón’.“Parte del concurso son los retos, que, parecen sencillos, porque son cosas que cualquiera pudiera hacer en su casa, pero no lo son. Esto hace que la audiencia se identifique mucho”, expresó.Hasta el momento se tienen previstos 40 programas que se transmitirán hasta que inicie el Mundial de Rusia.“Con esto queremos seguir siendo una propuesta juvenil, llamarles su atención. Con nuestros contenidos hemos fomentado la parte social, hemos traído el deporte a las familias, la adrenalina.“Cada día sentimos que es una final de algo; nos pone muy felices seguir con esta estrategia”, comentó Adrián Ortega, vicepresidente del canal.

