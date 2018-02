Del Toro, amigo de todos

Guadalajara— Con las ideas de terror y fantasía que siempre ha tenido, se podría pensar que Guillermo del Toro era retraído o aislado en su salón de clases, pero en realidad este tapatío era muy popular.Cuando estudiaba la secundaria y preparatoria en el Instituto de Ciencias (IDEC), en Guadalajara, el cineasta demostró ser un chico amigable y plural, lo que lo llevó a ser ubicado por la mayoría de los estudiantes de diferentes generaciones.“Era muy abierto, tenía todo tipo de amigos, algunos muy creativos, otros deportistas, unos que no eran estudiantes brillantes, pero a fin de cuentas Guillermo buscaba a la gente no por lo que tuviera, sino por lo que era”, comparte Mariano Aparicio, fotógrafo y ex compañero de preparatoria.“Estábamos en un colegio muy grande, había seis o siete grupos en cada año, nunca coincidí con él en alguno pero siempre lo veía; él llamaba la atención: güerito, gordito y simpático, era muy conocido”, dice Felipe Millán, ingeniero industrial y ex alumno del IDEC.Otra característica del hoy multipremiado director de cine era su sencillez, pues según sus amigos, aunque su familia poseía negocios de automóviles, no presumía lujos.“Era súper sencillo. Recuerdo que en uno de sus cumpleaños llegó a la escuela y le pregunté qué le habían regalado, entonces me enseñó unos tenis Dunlop, blancos, bien equis, cuando en aquel tiempo los que estaban de moda eran los Nike o Adidas.“Dije: pobrecito que le regalaron unos Dunlop, entonces fui a la cafetería y le regalé unos Pingüinos (panecillos)”, recuerda Virginia Argüelles, ex compañera y directora de una institución de educación superior.Simpático y enamoradoLa chispa del realizador de 53 años resultaba fundamental para comenzar el día de clases, sus chascarrillos eran un catalizador en el grupo.“Guillermo se encargaba de que en el salón viviéramos una kermés, de todo hacía broma y nos daba carrilla con apodos, nadie se libraba, eran sobrenombres apegados a la realidad de cada uno.“El grupo dependía de su motor de la risa y de sus chistes”, resalta Javier Cañedo, comerciante y amigo de Guillermo por cuatro décadas.El ‘mejor carrillero del IDEC’, como lo describen en el anuario de la generación de 1982-1983, tampoco era tímido con las chicas.“En cuarto semestre de prepa se integraron más mujeres en el aula, y él y yo empezábamos conquistando, al grado de que lo llamó ‘el salón de la lujuria’. Ambos nos casados con ex compañeras de la escuela, él con Lorenza Newton”, agrega.Guillermo del Toro salió de la preparatoria en el 83, y de acuerdo con los amigos, era un alumno con buenas notas.Estudiante premiadoAnualmente en este colegio se hacía el Festival de la Expresión, donde Guillermo logró varios reconocimientos en diversas artes.- Primer lugar en dibujo de historieta por, ‘Historieta Inconclusa’.- Primer lugar en dibujo a tinta, por ‘Alma’.- Primer lugar por ‘Pesadilla II’.- Segundo lugar en escultura, por ‘Piedad’.- Tercer lugar en cuento, por ‘A Quien Corresponda’.