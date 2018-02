Con la plena convicción de que es de suma importancia inculcar en los jóvenes valores y mensajes positivos, la compañía de Ópera Fidelio y Teatro de Títeres La Charca fusionó sus disciplinas para crear un espectáculo único: ‘Cantata del Café’.Esta combinación de teatro, marionetas y ópera, ganadora de la Convocatoria del Programa Nacional de Teatro Escolar (PNTE) 2017-2018, nació el año pasado como un proyecto que desarrollaron los directores ambas compañías, Jesús García y Jorge Vargas.“Nos conocimos en un Seminario de Creación de Proyectos Culturales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), ahí empezamos a hablar de hacer una producción de canto con títeres”, platicó el director de la Ópera Fidelio, Jorge Vargas, para El Diario de Juárez.Tras plantearse la idea y ver la convocatoria del PNTE, el año pasado, ambos artistas decidieron realizar ‘Cantata del Café’ porque reunía varias características que les permitía unir sus artes y cumplir con los requisitos del concurso.“Nos interesó mucho porque creemos que tiene altos valores familiares, como el respeto de los hijos hacia los padres y la tolerancia. Es una obra doméstica que narra la llegada del café a Alemania y el conflicto de un padre con su hija, quien es adicta a la bebida”, explicó.Fue así como la puesta en escena participó en la convocatoria y resultó ser una de las 32 seleccionadas de todo el país, representando no sólo a Ciudad Juárez, sino a Chihuahua.“Es una convocatoria que se ha ganado dos veces en Ciudad Juárez, pero, es la primera vez que gana una producción que va más allá del teatro y que incluye cuestiones vocales y musicales”, comentó.El premio de PNTE consistió en un apoyo económico para la producción general de ‘Cantata del Café’ y en un espacio en el Teatro Experimental Octavio Trías para presentar 60 funciones ante escuelas de nivel secundaria.Las presentaciones comenzaron el pasado miércoles 21 de febrero y continuarán de lunes a viernes, para distintas secundarias hasta el martes 20 de marzo en tres horarios: a las 9:00 y 11:00 de la mañana, y a la 1:00 de la tarde.“Desde la primera función hemos estado sorprendidos con el público, los niños han entendido muy bien la producción desde cualquier punto de vista y se han divertido mucho, salen de ahí pensando que fueron a una experiencia diferente, no a una ópera o a una obra”, dijo.Este montaje, cantado en alemán y con subtítulos en español, cuenta con la participación de cerca de 13 maestros, alumnos y ex alumnos del Programa de Música de la UACJ, quienes se encargan de la interpretación instrumental y vocal del texto y la música de Johann Sebastian Bach.Conócelos:Facebook: Teatro de Títeres La Charca@titereslacharcaCompañía de Ópera Fidelio:@operafidelio

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.