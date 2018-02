Busca retos histriónicos

Ciudad de México— Ofrecer una nueva visión de la comedia mexicana es un plan de trabajo que Jesús Zavala tiene en acción, y aunque su popularidad se ha incrementado gracias a personajes como el ingenioso asistente personal Hugo Sánchez en la serie ‘Club de Cuervos’, este actor tapatío asegura que su clímax interpretativo aún no se ha revelado por completo.Siendo uno de los pocos mexicanos capaces de presumir dos películas en cartelera actualmente, Jesús Zavala confiesa sentirse privilegiado por ser un actor atractivo para proyectos que rompe con los estereotipos, como es el caso de ‘Cómplices’ el más reciente filme dirigido por Luis Eduardo Reyes y que en coprotagónico con Arath de la Torre exhiben a la timidez y el apoyo familiar desde una perspectiva cómica y alentadora para las nuevas generaciones.“No queríamos caer en el cliché y el tema se aborda de forma más directa, no hacemos burla a mi personaje ‘Mau’ por ser antisocial, reprimido o reservado; al personaje lo tratamos con seriedad… Yo soy muy reservado y la idea es que quien vea la película salga con esa idea, que al final de la historia el personaje tiene un gran cambio en todo, es un proceso orgánico y cómico, pero que no cae en sátira ni parodia, es alguien con quien te puedes identificar”.Cómplice perfectoZavala señala que tras varios años de esperar a que las agendas de la producción y de Arath de la Torre pudieran empatar para emprender la filmación de ‘Cómplices’, el estreno de la película demuestra las nuevas sinergias cómicas que darán un respiro teniendo a la experiencia y la juventud como ingredientes principales para mantener cautivo a un público que ha respaldado a las emergentes comedias sin dudarlo.“Por cuestiones de agenda ni Arath ni yo habíamos tenido tiempo para el estreno y dar promoción pero ahora es un gran momento porque se junta con el estreno también de ‘La boda de Valentina’ y ahora hay dos películas mexicanas en cartelera y eso es muy padre. Arath y yo ya nos conocíamos desde hace 15 años por la novela ‘Alebrijes y Rebujos’ y no nos habíamos vuelto a ver en un set y ha sido de lo más increíble, es un gran compañero de trabajo”.Zavala argumenta que uno de los principales retos de la comedia es innovar y dar vuelco u otras miradas a las fórmulas que han triunfado en la taquilla nacional, y dar oportunidad a nuevos rostros y talentos que pueden desempolvar historias y temáticas ya contadas.

