Reconoce Bosé su vida de excesos

Madrid— El cantante Miguel Bosé, de 61 años, cuenta por primera vez que en su vida hubo excesos, pero que los dejó el día que nacieron sus hijos.“Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido; todo el que ha dado tiempo a beberme y el mejor, el malo también. Fumar y el resto también, todo”, declaró Miguel Bosé hizo a los periodistas que cubren el Festival de Viña del Mar, en Chile. “He tenido mis momentos”, reconoció el cantante español.El músico aseguró que ya abandonó estas prácticas. “Yo ahora no hago nada porque ya lo he hecho todo”, dijo. “Lo que pasa es que desperté un día y dije: ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué me sirve todo esto?”, explicó el cantante, quien indicó que se dio cuenta de que debía cambiar de hábitos justo cuando nacieron sus dos hijos, en 2011. Bosé es padre de cuatro niños, dos parejas de mellizos, que nacieron a través de gestación subrrogada: Diego y Tadeo, que nacieron en marzo de 2011, e Ivo y Telmo que llegaron a su vida siete meses después, aunque tardó un tiempo en revelarlo a los medios de comunicación.Pese a sus excesos, el cantante asegura que siempre cumplió con sus compromisos profesionales, por respeto a la profesión. “Yo estuve perdido”, reconoció. Y añadió: “Por ese sentido de la responsabilidad que tengo y de respeto a algo que se llama la música, que me lo ha dado todo en la vida y a la que le debo absolutamente todo, me he levantado cada mañana a pesar de los pesares y he estado a la altura en cada situación en la que tenía que estar. Eso ya fue tiempo pasado”, concluyó.