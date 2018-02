A muerte por la familia

Nueva York— Cuando se está por cumplir 60 años, cada vez es más difícil jugar al superhéroe.Y ése es el reto al que Ash Williams (Bruce Campbell) se enfrenta en la tercera temporada de la serie ‘Ash vs Evil Dead’, pues mientras que su único deseo es descansar, la vida lo obliga a seguir trabajando.“Recordemos que Ash no es y nunca ha sido un superhéroe. Es un tipo común, desobligado y sin escrúpulos que tiene la mala suerte de enfrentarse al mal cuando menos se lo propone.“Su kriptonita es la edad, ya está viejo y no es el mismo de antes. Lo único que quiere es relajarse y vivir sus últimos días tranquilo, pero su mala suerte le impide cumplir ese sueño”, explica Campbell en entrevista.En esta ocasión, la prueba a la que deberá enfrentarse le da más pavor que una horda de muertos, pues descubre que tiene una hija perdida, Brandy Barr (Arielle Carver-O’Neill).“En la temporada pasada conocimos al papá de Ash y ahora resulta que también tiene una hija, así que los demonios encuentran otra excusa para ir contra la familia.“El peligro ronda a este tipo desde el primer episodio, sólo que ahora no sólo debe salvar su vida, sino la de alguien que lleva su sangre, y eso lo complica todo”, adelanta Campbell, de 59 años.El primer episodio de esta temporada es ‘Family’, y arranca cuando Kelly (Dana DeLorenzo) presencia una masacre que involucra a Ruby (Lucy Lawless), la aliada del grupo cuyos orígenes se ligan al libro del Necronomicón.Mientras, Pablo (Ray Santiago), quien vive con Ash en el retiro, trata de convencer a su amigo de salvar una vez más al mundo y, de paso, descubrir el misterio detrás de Brandy.“Esta temporada es sobre la familia, la de sangre y la sangrienta. Ash está harto de seguir peleando por los demás y dice que no necesita a nadie, pero llego yo y le digo que es un estúpido”, señala DeLorenzo.“Ash es el papá que Pablo siempre quiso y por eso lo apoya. También tendrá sus propios problemas, como tratar de convencer a Kelly de tener una relación, además que no confía del todo en la hija de Ash”, añadió Santiago en la pasada Comic Con de Nueva York.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.