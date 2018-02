Promete luchar contra el acoso

Monterrey.- De verse favorecida con el voto de sus compañeros y ganar como secretaria nacional de la ANDA, Laura Zapata luchará contra el acoso.La actriz estuvo en Monterrey como parte de la planilla Rojo & Blanco, de la que también forman parte Aurora Clavel y Sergio Sendel, con quienes promueve una Asociación Nacional de Actores en la que reine la paz y la honestidad.“Creo que definitivamente la ANDA en algún momento tendrá que tomar cartas en el asunto (del acoso sexual), defender a sus agremiados y además enfrentar y acercarse a las diferentes televisoras o productores que cometan este tipo de ilícitos”, expresó Laura.“Está padrísimo porque (las actrices que han denunciado acoso) están quitando máscaras y entonces el ambiente, el medio artístico, estará más depurado y llegarán a estar en buen lugar los verdaderos actores y actrices”, agregó.Dentro de un mes se realizarán las elecciones para ver qué planilla queda como ganadora, y de llegar al puesto que aspira ella dedicará tiempo y espacio a este tema que ha dado de qué hablar, después de que actrices como Karla Souza, Paola Núñez y Stephany Sigman, han denunciado acoso de parte de productores.“Es un punto muy importante para proteger a los actores porque de repente una jovencita que tiene ilusiones, que terminó la carrera de teatro y quiere salir en una telenovela, que sea condicionado su papel, su trabajo, a cambio de su cuerpo, eso está muy violento”, expresó Laura.“Es algo que se tomará en cuenta y que atenderé como secretaria general”, aseguró la actriz. A lo largo de sus 41 años de carrera dijo que nunca ha sufrido un acoso sexual como tal, sólo una insinuación, que ella de inmediato rechazó.“Siempre me fue muy bien, yo empecé en 1977 en la telenovela Mundo de Juguete y ese año me dan todos los premios como revelación en televisión y en teatro, es que la gente me necesitaba, nunca tuve que tocar puertas ni andar pidiendo trabajo ni nada”, comentó.

