Reconocen a creador de la guitarra de Coco

La laudería es un arte que se practica en todo el mundo y, en México, el sitio donde hay más lauderos es Paracho, Michoacán.Germán Vázquez Rubio regresó a su tierra después de más de 40 años, convertido en un laudero internacional, pues es el autor y fabricante del modelo de guitarra de la película animada Coco.Será homenajeado por el pueblo que lo vio nacer hace 65 años, debido al beneficio económico y turístico que dio su obra a los habitantes de este municipio, ubicado a 150 kilómetros de la capital michoacana, publicó El Universal.Germán Vázquez revela que el precio que le pagó Disney Pixar por la creación del modelo y la fabricación de la guitarra que utilizan los protagonistas de la película fue de casi 20 mil dólares (380 mil pesos).El laudero internacional fue recibido en la esquina de las calles Independencia y Cuauhtémoc, en el centro de Paracho, el lugar donde aprendió, de manos de su tío Manuel Rubio Cano, el arte de construir las guitarras artesanalmente.Germán recordó que desde los 15 años inició en la laudería y hoy a sus 65, la guitarra que creó para Coco ha sido uno de sus más grandes retos.Relató que Disney Pixar, a través de una empresa dedicada a la música y relacionada con el mundo de Hollywood lo contrató para hacer el modelo para la Noche de Muertos que se celebra en México.“Me dieron una fotografía para que hiciera algo en la vida real, como dándole la vida a un sueño, y yo tuve que hacer una guitarra tipo mexicana, pero con un sonido clásico”, relató.En su taller en Estados Unidos, ubicado al sur de Los Ángeles, California, Germán tardó nueve meses en elaborar el modelo y construir la apreciada guitarra. No fue fácil armonizar los colores, los materiales y los adornos, porque la solicitud que le hicieron fue: un instrumento con características de una guitarra clásica.La guitarra tenía que cumplir con todas las medidas, y para eso debía ver los espesores de la madera, decidir qué tipo de madera y cómo usar la pintura blanca, ya que las capas de tinta no deberían ser muy gruesas porque eso contrarresta el sonido.Para que la guitarra fuera perfecta utilizó Maple Europeo y la tapa de una madera de reserva alemana, de 15 ó 16 años más o menos, así como un detallado de concha nácar y madre perla; además le hizo incrustaciones de oro de 24 kilates.Construir esta guitarra, relató Germán, no sólo le llenó de orgullo. También sintió una gran responsabilidad, al saber que las manos de un “parachense” podrían ser la proyección de su pueblo para que éste se reactivara su economía.Más aún, confió, como una aportación a su gente, luego que salió de su pueblo desde la década de los años 70 y no regresó más.Desde su llegada a los Estados Unidos siempre trabajó en talleres para elaboración de guitarras: “Yo siempre buscaba trabajar en esto, porque esto es lo que a mí me gusta. Yo soy como el Miguelito de la película. Como él es un fanático de la música, yo soy un enamorado de las guitarras, y de mi gente también”, expresó.Germán Vázquez afirmó que si bien los derechos de autor de la guitarra original los tiene Disney Pixar, las réplicas no idénticas del instrumento han ayudado a los guitarreros de Paracho.Germán no buscó posicionarse de otros modelos similares, para que fueran sus paisanos los que pudieran explotar y gozar de la fama de la guitarra por el bien de sus familias; “y así todos tenemos bendiciones”, afirma.El trabajo de Germán Vázquez y el resultado del éxito de la película Coco generaron que sábado y domingo su pueblo se llenara de fiesta y se congregarán cientos para rendirle un homenaje, entre otras cosas, por la derrama económica que ha representado para los artesanos de la “Capital Mundial de la Guitarra”.Sin dar cifras, la alcaldesa de Paracho, Marisol Castro Baca, agradeció al laudero que en este momento y desde que se estrenó el film animado, la producción y ventas de guitarras similares a las de la película se hayan duplicado.Hace unos días, luego de una serie de conciertos y más actividades artístico-culturales, a nombre del municipio de Paracho, las autoridades le entregaron un reconocimiento a su hijo predilecto: Germán Vázquez Rubio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.