Multifacético

Ciudad de México.- Las oportunidades en Hollywood no le han faltado a Adan Canto, quien desde 2012 ha desarrollado una carrera gracias a series como The Following, Mixology, Blood & Oil y más recientemente Designated Survivor.Pero aunque el mexicano agradece su crecimiento como actor, admite que le pesa no tener tiempo para otro de sus grandes amores: la música."Tengo mi guitarra en el tráiler del set. Grabé dos canciones en este último año y medio, pero llega una y otra cosa y no puedo darle seguimiento a eso. Tengo muchas canciones en español y en inglés y me encantaría hacer un proyecto."Quería hacer un disco, y en grande. Pero hoy lo que quisiera es grabar un álbum, una compilación de 10 o 12 canciones, ponerla en internet y regalarla. ¡Me gusta y quiero compartirlo!", cuenta en entrevista telefónica.Su anhelo de ser músico y cantante llevaron al coahuilense a la Ciudad de México, donde por azares del destino se hizo actor de cine y teatro, y en este ámbito participó en la puesta en escena Todo Sobre mi Madre.Esa obra fue su reencuentro con la actuación, pues a los 9 años tuvo una actuación especial en la cinta Como Agua Para Chocolate.Y ahora que se ha enfocado más en la televisión, también echa de menos los rodajes y los escenarios teatrales, aquellos en los que comenzó su aventura hace una década."Extraño el cine y el teatro como no te imaginas ¡carajo! Es otro ritmo, un mundo totalmente distinto, otro ritmo de trabajo, dependiendo del tono del proyecto del que estemos hablando. Pero extraño mucho esa libertad de adentrarte totalmente en un personaje".Además de sus papeles en televisión, que incluyen apariciones en Narcos y Second Chance, dio vida al mutante Sunspot en X-Men: Días del Futuro Pasado.No obstante, el éxito le ha exigido hacer sacrificios, como ahora que debido a la serie Designated Survivor, donde interpreta al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, vive gran parte del año en Toronto."Quizá no he dado un paso atrás y visto todo el panorama, el juego de ajedrez, y quizá todavía no me cae el veinte. Pero viéndolo de una manera personal, es un proyecto que me ha sumado mucho. A mí me encanta este mundo y me siento muy afortunado de seguir aprendiendo y creciendo con mis compañeros".Si bien está acostumbrado a hablar la mayor parte del tiempo en inglés, idioma que domina desde pequeño por ser originario de una ciudad fronteriza (Ciudad Acuña), se emociona con sólo hablar de México. Sobre todo, echa de menos su gastronomía, pero también está abierto a volver a trabajar en su patria."Aquí en Toronto hay dos restaurantes muy buenos de comida mexicana y de mezcal, pero mi favorito es el mole, no hay como el mole mexicano con un buen mezcal. ¡Y la calidez de la gente!"Extraño lo que se puede hacer por allá, pero por lo pronto no hay proyectos. Ten por seguro que me encantaría, en algún momento, y si no existe lo voy a inventar", asevera el también productor.El Expediente• Adan Canto nació el 5 de diciembre de 1981 en Ciudad Acuña, Coahuila.• De niño tocaba el piano y asistió a la escuela en Del Río, Texas.• Su primera película fue Sin Memoria (2009), a la que se sumaron Te Presento a Laura (2010), Amar no es Querer (2011) y Casi Treinta (2014), todas mexicanas.• En la pantalla chica tuvo actuaciones en las producciones nacionales Estado de Gracia y Los Minondo.• Dirigió el cortometraje Before Tomorrow, en el que actuó junto a su hoy esposa Stephanie Lindquist.• Hace poco menos de un año contrajo nupcias con la actriz Stephanie Lindquist.• Practica yoga y tiene una mascota llamada Dolly.