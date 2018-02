Ciudad de México— A sus 18 años, Gabriela Jirackova ha comenzado a cumplir su sueño más grande: convertirse en una muñeca viviente con ayuda de bisturí, maquillaje y todo lo que esté a su alcance.La joven, originaria de la República Checa, gasta unos 26 mil pesos al mes en conseguir la transformación anhelada, que por ahora ha consistido en aumentarse el busto de copa C a G y rellenarse los labios."Me inspiraron otras Barbies vivientes y, claro, también mis muñecas. Tenía muchas cuando era niña. Pero cuando vi a esas chicas, supe que quería lo mismo. Siempre quise destacarme de los demás, y me pareció que esto me venía muy bien", dijo Gabriela al diario británico The Mirror.La joven admite que cuesta mucho trabajo lograr verse como muñeca todos los días, además de que el proceso es costoso tanto a nivel económico como mental."Hay mucha presión de parte de los medios, de mis fans, de mis detractores, de todo mundo", acepta.Contra lo que muchos podrían pensar, Gabriela asegura que nunca ha tenido problemas de autoestima y que su aspecto físico nunca le molestó.Y aunque su mamá la apoya, no está muy contenta con que quiera someterse a las otras cirugías: implantes de glúteos y extracción de costillas."Nos había estado preparando para su transformación, pero no sabíamos que iba tan en serio. Claro que estoy preocupada por su salud, pero es su decisión hasta dónde llegar."Creo que es naturalmente bella, pero incluso si decide hacerse procedimientos quirúrgicos, voy a respetarla. Siempre será hermosa y siempre conservará su esencia. Lo importante es que sea feliz y cumpla su sueño", dijo Romana Jirackova.Y aunque la chica recibe muchas críticas de parte de madres de familia que la consideran una mala influencia, ella cree que los niños están expuestos a cosas peores."Soy mucho mejor ejemplo que la mayoría de las celebridades, pues usan drogas y cambian constantemente de parejas. Yo siempre he impulsado a otros a convertirse en quienes quieren ser".

