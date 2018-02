'El Potrillo' y Los Tigres del Norte unen su talento

Cargando

Miami– Alejandro Fernández y Los Tigres del Norte aseguraron en entrevista que su canción 'Para sacarte de mi vida', que lanzaron hoy, es una respuesta a las demandas del público en las redes sociales y esperan que represente el primer paso de una fructífera relación entre ambos artistas, informó EFE."Yo estaba en León, Guanajuato, haciendo una presentación y, al terminar, agradecí al público y así de orgánicos me contestaron: No te olvides de Los Tigres. Les contesté: ¡Cómo voy a olvidarlos!, y empezamos a llevar una comunicación", recordó Fernández, el reconocido cantante mexicano que con un amplio repertorio de rancheras, boleros y baladas atrae multitudes."El público comenzó a participar y yo tenía una canción y empezamos a platicar", sostuvo.El intercambio se produjo en Twitter a principios de este mes y la reacción de los fans, e incluso de la prensa mexicana, les dejó claro que había "hambre" de una colaboración.La etiqueta #Quesearme se volvió tendencia con decenas de voces digitales pidiéndoles que armaran "alguna cosa" juntos.Entre las dos cuentas suman unos 10 millones de seguidores en Twitter e Instagram.Lo hicieron con una rapidez sorprendente, incluso para esta era de comunicaciones veloces, pero como sugirió "El Potrillo", las condiciones ya estaban dadas."Tenía muchas ganas de hacer algo con ellos. Yo tenía una canción. Empezamos a platicar y creo que esta canción, que es de Fato (el compositor mexicano Enrique Guzmán Yañez), estaba hecha a mano. Creo que venía bordada para cantarla con ellos", indicó el empresario e intérprete de "Me dediqué a perderte"."Es una fusión de muchas melodías de diferentes géneros y quedamos contentos con la grabación; pero sí, el público fue el que hizo que nos prendiéramos", desbrozó.Jorge Hernández, el líder vocal de Los Tigres del Norte, explicó por su parte que la colaboración cayó dentro de la tradición de los llamados "jefes de jefes" de unir sus voces e instrumentos con artistas de otros géneros.Su lista de colaboraciones incluye a Juanes, Calle 13, Andrés Calamaro, Paulina Rubio y Maná, entre muchos otros artistas de renombre."Esperábamos que Alejandro estuviera de acuerdo para ponernos a trabajar rápido", señaló Hernández.El tema, que ellos mismos describieron como "una balada norteña", o también "popteña", según ellos mismos bautizaron en broma el género", es una canción de desamor que fusiona el estilo de pop mexicano de "El Potrillo" con instrumentos propios de la música del norte de México, enlazados por el acordeón.El tema fue producido por el cantautor, compositor, productor musical mexicano y ganador de Latin Grammy Aureo Baqueiro.Para Hernán Hernández, bajista de la agrupación, escuchar el tema "fue como amor a primera vista".El instrumentista la describió como "una canción muy romántica, que dice mucho".Aunque la imagen promocional funde ilustraciones de un tigre y un caballo, en obvia referencia a los animales que les representan, los artistas no se unieron físicamente para hacer el tema.Fernández ya tenía grabada su participación y Los Tigres grabaron su parte. Se encontraron por primera vez en persona en Miami, donde presentaron la canción en la trigésima edición de los Premios Lo Nuestro, 17 días después del tuit original.Reconocen que fue casualidad que el estreno de "Para sacarte de mi vida" se realizara en Estados Unidos. Los artistas aseguraron que les dio un "gusto especial" sumar sus voces a las que apoyan a los inmigrantes, en especial a los más jóvenes.Si bien Los Tigres del Norte son abiertamente políticos, pues apoyaron la campaña de Hillary Clinton y se han pronunciado contra las políticas anti-inmigrantes que han salido últimamente de Washington, fue "El Potrillo" el que dejó clara su posición sobre el tema de los "soñadores", cuyo debate sobre un de estatus legal que los proteja definitivamente ha capturado los esfuerzos de activistas a favor de los indocumentados."Estamos con todas las personas que están pasando problemas migratorios. Todos estos niños, los 'dreamers' que se les está viendo su vida truncada. Ojalá que se pueda resolver todo esto", sostuvo el intérprete de "Que seas muy feliz", hijo del también célebre cantante de rancheras Vicente Fernández."Nosotros lo que tratamos de hacer es llevarle felicidad al público y de la mejor manera que podemos hacerlo es cantando".Tanto Alejandro Fernández como Los Tigres del Norte dejaron por sentado que pueden venir más colaboraciones o incluso una gira juntos.

