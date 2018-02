Cantarán Lafourcade y Gael en los Óscar

Los Ángeles– Gael García Bernal, Natalia Lafourcade y Miguel cantarán la próxima semana en la ceremonia de los premios Oscar "Remember Me", el tema nominado de la cinta animada "Coco".Los intérpretes originales de las cinco canciones postuladas subirán al escenario el 4 de marzo para presentarlas en los Premios de la Academia, anunciaron los productores el viernes.Entre ellos también se incluyen Mary J. Blige, Common, Andra Day, Keala Settle y Sufjan Stevens.Blige cantará "Mighty River" de "Mudbound", por la que también fue nominada a mejor actriz de reparto. Common, ganador de un Oscar, interpretará con Day "Stand Up for Something" de la cinta biográfica "Marshall".Settle entonará "This is Me" de "The Greatest Showman" y Stevens "Mystery of Love" de "Call Me by Your Name".La ceremonia de los premios Oscar, en su 90ª edición, se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby en Los Ángeles.