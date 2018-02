Brendan Fraser presenta denuncia de acoso sexual

Los Ángeles– La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), la organización que entrega los Globos de Oro, anunció hoy que investiga un caso de acoso cometido supuestamente por uno de sus miembros contra el actor Brendan Fraser.La HFPA se posiciona firmemente contra el acoso sexual y el tipo de comportamiento descrito en ese artículo", señaló la organización en alusión a la situación descrita por Fraser en las páginas de la revista GQ, en las que el intérprete sostiene que Philip Berk, expresidente de la entidad, le acosó durante el verano de 2003 en el hotel Beverly Hills."A lo largo de los años hemos mantenido una relación profesional positiva con Brendan, anunciando los nominados de los Globos de Oro, asistiendo a la ceremonia y participando en ruedas de prensa. El artículo incluye información de la cual la HFPA no tenía conocimiento", agregó la institución."En este momento", continuó, "estamos investigando los detalles sobre el incidente".Fraser, animado por el movimiento Me Too, detalló en el artículo cómo Perk, dos años antes de convertirse en presidente de la Asociación, se le acercó en el hotel y con su mano izquierda primero le agarró de una de sus nalgas y, posteriormente, empleó uno de sus dedos para tocarle la zona entre los testículos y el ano.El propio Berk contó el incidente en sus memorias With Signs and Wonders, pero en esas páginas indicó que aquello fue simplemente una broma.Me hizo sentirme enfermo. Me sentí como un niño pequeño. Como si tuviera una pelota en mi garganta. Creía que iba a llorar", explicó Fraser, quien reconoció que le dio miedo contar lo ocurrido en aquel momento por la reacción de la gente y por miedo a que lo acontecido fuera a marcar su carrera.En un correo electrónico dirigido a la revista GQ, Berk indicó que la versión de Fraser "es una invención total".El actor dijo que aquel incidente le convirtió en una persona "solitaria" y que le obligó a retirarse de la escena pública.Además, considera que la HFPA le colocó en una lista negra desde entonces ya que raramente volvió a ser invitado a los Globos de Oro.Fraser, protagonista de títulos como George of the Jungle, la trilogía The Mummy o Crash, considera, además, que el incidente influyó en el bajón que sufrió su carrera.