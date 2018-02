Da razones para no hablar

Monterrey— Tras revelar en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, los abusos que como actriz sufrió en su carrera, Stephanie Sigman reveló sus razones del por qué no habló antes.La protagonista de ‘Miss Bala’ y ‘Annabelle 2’, señaló a través de un texto que compartió en su cuenta de Twitter, que cuando tenía 22 años asistió a una fiesta donde había amigos del medio, entre ellos un reconocido director de cine y su esposa, quienes la llevaron a una habitación para tocarla de manera obscena.“Lo que mas me ‘shockeó’ de toda esta historia no fue lo que paso allá adentro (en la habitación), fue lo que pasó afuera cuando salí y le conté a la gente, le conté a mis amigos, los que me contestaron, entre ellos mujeres y hombres: Ay, es fulanito de tal, así es él”, contó la actriz de 28 años.Sigman hablá del por qué una víctima de abuso se queda calladaSus razones...1.- Por miedo.2.- Porque lo primero que hace mucha gente como los que cuestionan... es minimizar y atacar a la víctima. Hacer un juicio barato y cobarde.3.- El sistema de justicia en nuestro país no funciona en muchos casos.4.- La violencia de género es pan de cada día5.- La mujer no tiene el mismo valor que el hombre (NO! NO LO TIENE).6.- Porque las que sí hablamos antes, la gente a nuestro alrededor decidió no escucharnos.7.- Porque no teníamos la oportunidad de hablar de esto con un medio. No eran esos tiempos.8.- Porque no es fácil! A ver, intenten exponer esos momentos oscuros de su vida para que la gente comente tanta insensatez.9.- Porque se necesitan más que pantalones y tiempo... tiempo para procesar.10.- Porque uno está ocupado tratando de enterrar esas experiencias en lugares donde ya no le afecten tanto.11.- Porque cada quien decide cuándo, de qué, dónde y cómo hablar de cosas tan personales.12.- ¿Le sigo?...