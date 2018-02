Prueba suerte en Internet

Cargando

Los Angeles— Con una buena dosis de ciencia ficción, misterio y terror llega en marzo a Netflix ‘Annihilation’, basada en la novela homónima de Jeff VanderMeer.En el filme, protagonizado por Natalie Portman, cuatro científicas se adentran en una zona del planeta Tierra que se ha transformado en un portal hacia una dimensión desconocida. Portman interpreta a la bióloga Lena, quien se traslada a la misteriosa Área X junto a otras investigadoras. El lugar ha sido escenario de situaciones paranormales, de riesgo, donde los que entran no salen.En el larogmetraje que estrena en Netflix el 12 de marzo, actúa también Oscar Isaac (‘Star Wars: The Last Jedi’), quien interpreta al marido de Lena. Él es una de las víctimas del Área X.También protagonizan Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson y Gina Rodríguez, quienes encarnan a las otras científicas que ingresan al peligroso sitio.Todo ocurre después de un fenómeno atmosférico que se expande por la costa estadounidense. Una vez dentro, del Área X el grupo descubre un mundo alucinógeno y etéreo, repleto de paisajes y criaturas que han mutado genéticamente.La adaptación al cine de ‘Annihilation’ es dirigida por Alex Garland, celebrado por su trabajo en “Ex Machina”, ganadora del Oscar por sus efectos especiales.Muchos críticos han elogiado el que llegue a la pantalla esta historia en las que los personajes femeninos cargan con el peso de la acción.Sin embargo, como tal parece que hoy en día ninguna película o serie puede estar exenta de polémica, la controversia de ‘Annihilation’ es su alegado ‘whitewashing’ (blanqueo) de los personajes.Todo surge porque ‘Annihilation’ está basada en la trilogía escrita por Jeff VanderMeer, sobre un grupo de mujeres que emprende una expedición a través de este desconocido territorio que podría suponer una amenaza para la humanidad.Las críticas han llegado precisamente porque Natalie Portman y Jennifer Jason Leigh interpretan a dos mujeres que no son blancas en los libros; una es asiática y la otra es medio india. Leighrespondióa las acusaciones de ‘blanqueo’ del reparto.“No es así, en absoluto, en la primera novela, que creo que es el libro que Alex leyó y en el que se basó. Creo que si hubiera sabido sobre estas cosas, sería un reparto diferente. Pero somos afortunadas de tener una película con todas estas mujeres”.Por su parte, Gina Rodriguez, de ascendencia puertorriqueña, declaró que le interesó el proyecto porque le permitía transformarse en un personaje distinto al de ‘Jane the Virgin’, serie por la que es famosa.“¿Con qué frecuencia las chicas de piel morena pueden actuar en ciencia-ficción? Creo que sería maravilloso si obtenemos un espacio donde la gente sienta que se han tenido en cuenta sus intentos por crear buenos personajes, no personajes diferenciados por raza. Todos queremos poder hacer cualquier cosa, actuar en mundos diferentes y tener oportunidades como cualquier otra persona”, dijo Gina.Otra de las protagonistas, la actriz afroamericana Tessa Thompson (‘Creed’, ‘Thor: Ragnarok’) restó importancia a la controversia por el ‘whitewashing’ y destacó que la mayoría del reparto sea femenino.“Cuando eres una de las dos mujeres en el set, o la única mujer en el set, a veces lo que ocurre es que te hacen sentir alienada. Nadie tiene intención de hacerte daño, es sólo que así son las cosas. En este caso, estábamos entre iguales”.Otra controversia que acompaña a ‘Annihilation’ es que fue estrenada en cines solo en Estados Unidos, Canadá y China. El resto del mundo no verá la película en pantalla grande. Esto porque Paramount vendió los derechos internacionales a Netflix.Este tema sin embargo, sí pareció incomodar al director Alex Garland, quien en un reciente encuentro con medios internacionales declaró al respecto:“Esta cinta fue hecha para una pantalla grande. Rodar para televisión es completamente diferente. No tengo ningún problema con la pequeña pantalla. De hecho, me encanta y hay material buenísimo, pero esta película en concreto no fue hecha para televisión. Habría estado bien saberlo antes”, dijo.