Orgullo fronterizo

Si de celebrar la diversidad cultural se trata, no basta con presentar una ópera argentina, en idioma español, en Estados Unidos. Se requiere de un protagonista que comprenda la interacción entre dos países, tal como Luis Alejandro Orozco, un orgulloso fronterizo.Nacido en El Paso, Texas, y criado en Ciudad Juárez hasta su adolescencia, el cantante de 34 años será quien encabece la ópera de tango ‘María de Buenos Aires’ en Fort Worth, Texas, como parte del Festival 2018 de Fort Worth Opera.“Mi parte favorita de crecer en Juárez y en El Paso fue el hecho de que me dio una identidad de la que me siento muy orgulloso. La identificación con una mezcla de culturas; la mezcla de una cultura tan bella como la cultura mexicana con la cultura estadounidense, me encanta”, expresó Orozco –vía telefónica- para El Diario de Juárez.Esta característica no sólo esta implícita en su persona, sino también en ‘El Payador’, quien es el personaje que el barítono interpretará, por decimoctava ocasión, durante el espectáculo teatral el viernes 27 de abril.La primera vez que Luis Alejandro le dio vida a este personaje fue hace seis años en Cincinnati, Ohio, cuando leyó la obra, le encantó y la presentó con la compañía de Ópera de Cincinnati.Desde entonces, y además de participar en producciones como ‘La Bohème’, ‘Florencia en el Amazonas’, ‘Roméo et Juliette’ y Carmen’, Orozco ha presentado el espectáculo, que se caracteriza por la música del compositor argentino Astor Piazzolla, en ciudades de Tennessee, Georgia, Ohio, Minnesota y Alaska.“Estoy súper emocionado, es interesante trabajar en la misma ópera pero con una producción nueva. Ya he trabajado anteriormente con el director John de Los Santos en esta pieza extraña pero musicalmente increíble, sólo que ahora tiene algunos cambios”, platicó.‘María de Buenos Aires’ también contará con las actuaciones de la mezzosoprano argentina Solange Merdinian, quien interpreta a ‘María’; y con la de Gaby Natale, quien es la encargada de darle un singular giro a la historia, ya que personificará a ‘El Duende’, un personaje que cobrará vida, por primera vez, en la voz de una mujer.Presentada en el marco de las ‘Noches de Ópera’, la puesta en escena, escrita por Horacio Ferrer, presentará además a un grupo de bailarines de tango, y a un ensamble de música de cámara de la Orquesta Sinfónica de Fort Worth, conducida por el director Scott Terrell.Luis Alejandro, egresado de la licenciatura en música de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP); y de la maestría en música del Conservatorio de la Universidad de Cincinnati, Ohio, a pesar de llevar casi una década viviendo lejos de la frontera, recuerda con gran cariño sus inicios musicales en Juárez y El Paso.“El arte chicano es algo muy único, lleno de pasión. Usualmente cuando la gente me pregunta de donde soy la respuesta es: De las ciudades fronterizas, las dos han sido responsables en inspirar la persona que soy”, manifestó.Durante los primeros años de su vida el cantante estudió en Ciudad Juárez, en la primaria Juan de Dios Peza, por lo que compartió la mayor parte de su infancia con uno de sus abuelos, quien era músico y tenía un trío.Fue en ese entonces, al escuchar música de Los Panchos, Estela Raval, Jorge Negrete y Chavela Vargas, cuando se enamoró de la música y decidió continuar por este camino teniendo las dos culturas muy presentes, ya que terminó la secundaria y la preparatoria en la Franklin High School, en El Paso.“También ha creado una pasión social en mi. Enseño inglés por medio de una asociación pro inmigrante en la Ciudad de Nueva York; cuando estoy descansando de cantar me involucro en la lucha por los derechos sociales. Ser ciudadano fronterizo es una inspiración enorme para mi”, aseguró.Orozco, quien vive en Nueva York desde hace cinco años, presentará durante este año la ópera ‘Carmen’, en Minneapolis, Minnesota; y ‘Florencia del Amazonas’, una obra del compositor mexicano Daniel Catalán, en San Diego, California.Ocupación: Cantante de óperaTesitura: BarítonoLugar y fecha de nacimiento: El Paso, Texas, en 1984Edad: 34 añosEscuelas: La primaria Juan de Dios Peza, en Ciudad Juárez; la secundaria y preparatoria Franklin High School, en el Paso; la Universidad de Texas en El Paso (UTEP); y el Conservatorio de Música de la Universidad de Cincinnati, Ohio.