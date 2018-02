Tuve una relación sentimental con Karla Souza: Gustavo Loza

El cineasta Gustavo Loza dijo que en 2010 tuvo una relación sentimental con la actriz Karla Souza, quien reveló que en los inicios de su carrera fue abusada sexualmente por un director, de quien no dijo el nombre."Yo llegué a tener una relación sentimental con Karla Souza, es algo que nunca lo he comentado y Karla es una mujer casada que merece todo mi respeto y mi cariño; conoce a mi familia, a mis hijos, ha estado en mi casa", contó el director en entrevista con Javier Poza en Grupo Fórmula."El que haya tenido una relación sentimental con Karla Souza no me hace un violador", aseguró.Luego de que la protagonista de Nosotros los Nobles declaró en una entrevista con Carmen Aristegui en CNN que fue violada por un director, Gustavo Loza aseguró que jamás se sintió aludido.Contó que buscó a la actriz, pero "nunca más me contestó; me llamó la atención, pues tenemos una relación de 10 años bastante intensa y hablábamos eventualmente".Sin embargo, el cineasta dijo que le pidió a Souza que si ya había declarado sobre el abuso que sufrió, "le pedí de favor que saliera a decir quién había sido su agresor".Anoche, Televisa informó que había terminado su relación laboral con el director tras las declaraciones de Souza; ante esto, Gustavo Loza consideró que "si alguien tiene una crisis de credibilidad es Televisa"."La gente que me conoce sabe como soy; yo sería incapaz de hacer algo así", dijo. "Soy papá de una joven de 17 años, estoy totalmente de acuerdo que Karla haya salido a expresar esto. Debe ser un momento difícil para ella, pero también lo es para mí".El cineasta afirmó que la decisión de Grupo Televisa de cortar la relación laboral con él, es un linchamiento de la empresa, pues está en una crisis de credibilidad."No tengo nada que esconder ni ocultar, es un linchamiento tremendo por parte de Televisa porque cómo es posible que señalen a una persona sin que la afectada me haya señalado. Quien tiene crisis de credibilidad es Televisa, no yo", dijo.Agregó que hace cuatro años Televisa intentó comprar su empresa, pero Loza se negó, lo que le costó dos años de veto y la cancelación de tres proyectos."Ellos hace tres o cuatro años me quisieron comprar mi empresa, a lo cual yo me negué. Luego me quisieron asociar comprándome 51 por ciento de mi empresa, lo cual es lo mismo, no se logró la negociación. Esto me costó dos años de veto en Televisa, me cancelaron tres proyectos", detalló.Dijo que finalmente se contactaron nuevamente para trabajar con él pero que en últimas fechas se negó a realizar un proyecto con la compañía, "yo no sé si esto lo haya detonado, entre otras cosas".Karla Souza y Gustavo Loza trabajaron juntos en las series Los Héroes del Norte, La Clínica, entre otros proyectos. El último proyecto en el que colaboraron fue en la comedia "¿Qué culpa tiene el niño?", en la que se hicieron socios como productores.