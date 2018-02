Impacta corto mexicano

Berlín, Alemania.- El mexicano Carlos Morales presentó su trabajo ‘Sinfonía de un Mar Triste’ ante el público del Festival de Cine de Berlín, dentro de la sección Generation 14Plus.Entre historias que hablaban de problemáticas adolescentes (como el primer amor, el feminismo, la homosexualidad y las relaciones paternofiliales), el trabajo de Morales sorprendió al narrar la historia real de Hugo, un chico que comienza a ser perseguido por personas ligadas con el tráfico de drogas y debe huir de la violencia.Ante una sala llena, los autores de los cortometrajes recibieron el aplauso y los comentarios del público.Morales asistió acompañado por Claudia Vicke, productora, y por Daniel Zúñiga, director de fotografía.“Nos da mucha emoción contar la historia de Hugo aquí al lado de estas otras historias muy interesantes.“Había estado muy interesado en contar historias de migración y la migración infantil era un interés que había permanecido ahí y no había podido desarrollar. Realicé varios viajes a la frontera norte y en uno de esos viajes me encontré la historia de Hugo, me cautivó y decidimos contarla", compartió el director sobre el origen del trabajo.‘Sinfonía de un Mar Triste’, realizado por la casa productora Ni Muy Muy Ni Tan Tan Films, ya había participado en el Festival de Cine de Sundance.Dentro de la sección Generation 14Plus participa también el cortometraje Playa, del mexicano Francisco Borrajo, quien mostró su trabajo el sábado.El corto Adam, coproducción entre Alemania, Islandia, Estados Unidos y México, se presentará esta semana en la Berlinale.

