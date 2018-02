'Superman' alerta a mexicanos sobre sismos

Ciudad de México— Una conocida voz pone alerta a los habitantes de la capital de México; pero muy pocos saben quién fue el hombre que prestó su talento para prevenir desastres ante un inminente sismoPara los habitantes de la Ciudad de México algo tienen en común los últimos sismos ocurridos en su territorio: la alerta que los precede. Sin embargo, la voz que da el aviso a millones de capitalinos tiene un origen peculiar y se encuentra detrás de algunos de los personajes de ficción más reconocidos de las últimas décadas.El nombre de Manuel de la Llata García (nacido el 24 de enero de 1944 en Santiago de Querétaro), probablemente no le diga nada a muchos, pero la voz de este actor de doblaje y locutor, fallecido hace casi dos años, es la única que muchos han conocido de Han Solo, Clark Kent/Superman y muchos más, dio a conocer The New York Times.No obstante, en los últimos meses, si en algún lugar se ha escuchado a De la Llata es en los altavoces repartidos en toda la ciudad de México, en donde las palabras “alerta sísmica, alerta sísmica”, ponen en alerta a todos.La voz de De la Llata, murió en 2016 cuando tenía 72 años, fue utilizada pocos meses después del terremoto de 1985, por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico para crear el sonido de la alerta. Entonces, la capital del país no contaba con los altavoces que ahora crispan los nervios de sus habitantes, por lo que se propuso que todas las radiodifusoras emitieran la alerta.“Se le pidió que participara en la alerta. No hubo casting, fue decisión directa. Lo que querían era un sonido que no fuera de catálogo, que fuera original y difícilmente reproducible”, cuenta Carlos García, gerente de la Asociación de Radio del Valle de México (ARVM), uno de los pocos colegas que conocía sobre la participación de De la Llata en la alerta sísmica.Actualmente la alerta sísmica es, además de un aviso oportuno, motivo de manifestaciones virales en las redes sociales. Sin embargo, pese a que muchos la encuentren estresante, se trata, sin duda de un servicio que generaciones anteriores de residentes de la capital del país hubieran deseado tener.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.