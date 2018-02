Reality de MTV entretiene pero desespera

Ciudad de México— Dicen que ‘siempre hay un roto para un descocido’, y en el caso de ‘Are You the One? El Match Perfecto’, más vale que lo haya porque los concursantes deben encontrar a su pareja ideal para ganar el juego.Estrenando su segunda temporada, el reality de MTV pone juntos en una playa de Brasil a 12 hombres y a 12 mujeres para que a través de la convivencia descubran quién es su contraparte más afín, cosa que la producción ya sabe, porque previamente hizo entrevistas, pruebas de afinidad y cálculos existenciales para emparejar a este grupo.Así que aquí tenemos una mezcla de ‘Matrimonio a Primera Vista’, por los estudios de compatibilidad; ‘Acapulco Shore’, por el exhibicionismo, sin ser tan vulgar, y un show de competencias tipo ‘Survivor’ o ‘La Isla’, en los que las parejas ganadoras obtienen beneficios.Y para hacer las cosas más complicadas, los 24 participantes han tenido una pésima suerte en el amor, por lo que los galanteos, las aproximaciones y las actitudes no son los más adecuados (por algo les ha ido tan mal), lo que hace entretenida y a veces desesperante a la emisión.Obvio, este tipo de programas no es para todo mundo (hay que tener mucha paciencia y nada qué hacer). Hay concursantes tan promiscuos, tan sin filtros y tan ‘auténticos’, según ellos, que es difícil pensar que van a encontrar a su pareja, sobre todo si hay unos cuantos que a la menor provocación se quitan la poca ropa que llevan, se abrazan y besan con quien se ponga enfrente.‘Are You the Match? El Match Perfecto’, que tiene a su mejor activo en su conductor, Vadhir Derbez, se transmite diariamente por MTV.

