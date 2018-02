Karla Souza revela que fue violada y humillada por un director de cine

Cargando

La actriz mexicana Karla Souza, ha decidido romper el silencio y narrar a detalle con la periodista Carmen Aristegui, cómo fue violada y acosada por un director, escribió El Debate.En un video difundido por la cadena CNN, Karla Souza habla como fue su amarga experiencia con el director, de quien no revela nombre.Estaba recién empezando mi carrera cuando nos presentaban a estos productores que empiezan el manipuleo de tú me debes a mí una.Según el valiente testimonio de Karla Souza, si ella no accedía a platicar con el director, éste la trataba mal frente al set de grabación o no grababa sus escenas.La actriz mexicana filmó un proyecto con el “misterioso” director durante un mes, en el cual, ella estuvo hospedada en un hotel diferente al resto de sus compañeros. "Ingenuamente dije: '¡ay, qué lindos! Me tocó el hotel bonito'".Contó un crudo relato cuando estaba en la habitación del hotel."A las 2 de la mañana, esta persona siente que tiene que venir (a mi cuarto) a tocarme la puerta a decirme que acaba de pensar algo para la escena, que tiene que platicar conmigo; que viene 'muerto' porque viene de filmar todo el día, que tenía que venir a hablar conmigo para saber qué opinaba de la escena"."Entra al cuarto y no se va del cuarto. Me hacía sentir especial. De cierta manera, me hacía sentir que yo iba a ser un papel que le iba a demostrar a él y al mundo que me había casteado", continuó la actriz, quien reveló que los toqueteos comenzaron.De acuerdo con la también productora, en un momento "acabó cediendo y dejé que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara".Con lágrimas en los ojos comentó:"Me agredió violentamente y me violó. Me cuesta decir esto porque todavía no..."Cabe resaltar que han sido pocas las actrices mexicana que han contado sus amargas experiencias sobre este tema que ha “sacudido” a la industria cinematográfica.Hace unos meses, Salma Hayek y Kate del Castillo, también decidieron no permanecer más en silencio.