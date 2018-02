Falló a Fergie la creatividad

Cargando

Ciudad de México— Fergie enfrentó la tormenta de críticas que desató su controvertida interpretación del Himno Nacional de Estados Unidos.La ex vocalista de The Blacked Eyes Peas admitió que su versión jazzeada y hasta sensual de ‘The Star-Spangled Banner’ no resultó como esperaba.“Siempre me he sentido honrada y orgullosa por interpretar el Himno Nacional. Quise tratar algo especial para la NBA.“Soy alguien que toma riesgos artísticos, pero claramente esta interpretación no tuvo el tono deseado. Amo este país y, honestamente, di lo mejor”, señaló la cantante de 42 años en un comunicado.La multiganadora del Grammy, quien lanzó el año pasado el álbum ‘Double Dutchess’, entonó el Himno el domingo, en el Juego de Estrellas de la NBA, en el Staples Center de Los Angeles.Entre las celebridades del medio del espectáculo presentes se contaban a Michael B. Jordan, Jimmy Kimmel, Kevin Hart, Beyoncé y Chris Rock.Muecas de extrañeza de varios fueron captadas por las cámaras de televisión.En sus redes sociales, la cantante, no se ha pronunciado al respecto, pero los comentarios sí.“Deberías, literalmente, ser acusada de asesinar el Himno. O al menos de un delito menor y pagar con un par de meses en prisión. Vergonzosamente horrible. Mis oídos sangraron”, le escribieron.Fergie, sin embargo, fue reconfortada por sus seres queridos ayer, según captó el sitio TMZ.Su ex esposo, Josh Duhamel, y el hijo de ambos, Axl, de 4 años, le hicieron una visita en su casa a la californiana.El actor de ‘Transformers’ le llevaba un arreglo de rosas para levantarle el ánimo, con una nota escrita por Axl.