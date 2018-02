Ciudad de México— Después de haber formado una familia perfecta llega una jovencita diciendo que el papá de tu hijo es también padre de ella.Esa es la historia de ‘Hijas de la Luna’, la nueva producción de Nicandro Díaz de estreno esta semana por Las Estrellas.Cuatro mujeres unidas con un mismo lunar se encontrarán con su verdadero padre, Juan Oropeza (Omar Fierro) quien le fue infiel a su esposa Leonora (Cynthia Klitbo) con diferentes señoras, las cuales, a su vez terminaron embarazadas.“Juan Oropeza es tan parecido a mí en muchas cosas, tiene que ser muy divertido, simpático y carismático porque si no cómo le justificas que le aparecen cuatro hijas que no son de su esposa.“Además la audiencia tiene que querer al cuate. Trato de hacer a mi personaje muy tranquilo, solucionará los problemas que le trajo las malas decisiones del pasado”, afirmó Fierro.Esta situación no será mucho del agrado de Leonora, pero sí de su hijo Sebastián (Danilo Carrera) quien se enamorará de Juana Victoria (Michelle Renaud) al momento en el que se encuentran.“Leonora está enamorada de su hijo y de su marido, tiene una familia maravillosa, todo ha sido espectacular hasta que de pronto sale con que tiene cuatro ilegítimas; entonces su matrimonio se ve tambaleado.“Es muy chistoso porque Leonora se desquita con las niñas, pero de alguna forma todo le sale mal, entonces soy como la villana chistosona, no una tan malvada que mató a alguien”, dijo Klitbo.Entre drama y comedia, el melodrama aterrizará problemáticas como el abuso, el abandono, la infidelidad, así como la diversidad de familias existentes en el mundo actual. La historia se basa en la colombiana ‘Las Juanas’, que anteriormente hizo TV Azteca.Geraldine Galván, Lorena Graniewicz, Jade Fraser, Arcelia Ramírez, Marco Uriel y Alexis Ayala forman parte del elenco.

