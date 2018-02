Woody Allen 'de cerca' en Juárez

Después de haber visto las obras de directores como Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Fernando de Fuentes, Luis Buñuel y Carlos Saura, llegó el momento de ver el trabajo de Woody Allen, pero no sólo detrás de cámara, sino también enfrente de ella.Desde hoy y hasta el domingo 25 de febrero el Cinito Cine de Investigación proyectará una serie de seis películas dirigidas, y algunas de ellas protagonizadas, por el director que es considerado como uno de los más respetados, influyentes y prolíficos de la era moderna, el cuatro veces ganador del Oscar.Estas proyecciones tendrán lugar a las 7 de la tarde, comenzando por el título ‘Interiores’, y continuando con ‘Otra Mujer’ y ‘Zelig’, una combinación de drama y comedia que harán de la semana una llena del estilo neoyorquino del también guionista, músico, dramaturgo, humorista y escritor de 82 años.Cinito Cine InvestigaciónCentro Cultural de las FronterasDesde hoy y hasta el domingo 25 de febrero7:00 p.m.Entrada libreMartes 20 de febreroReparto: Diane Keaton, E.G. Marshall, Geraldine Page, Sam Waterston, Maureen Stapleton, Richard Jordan y Kristin GriffithSinopsis: Eve se reúne con sus tres hijas tras ser abandonada por su marido. Las emociones se desbordan cuando el ex esposo se presenta en la casa familiar acompañado de la mujer con la que quiere casarse.Miércoles 21 de febreroReparto: Mia Farrow, Gena Rowlands, Ian Holm y Gene HackmanSinopsis: Una brillante profesora de filosofía ha solicitado una excedencia para escribir un libro. Un día descubre que desde el estudio en el que se ha instalado para trabajar puede escuchar las sesiones de psicoanálisis de una consulta contigua, por lo que termina analizando en profundidad su propia vida.Jueves 22 de febreroReparto: Woody Allen y Mia FarrowSinopsis: El falso documental habla sobre Leonard Zelig, el hombre camaleón que asombró a la sociedad norteamericana de la ‘era del jazz’. Su necesidad de ser aceptado lo lleva a transformarse físicamente en las personas que lo rodean, convirtiéndose así en un fenómeno mediático, en una celebridad sin esencia.Viernes 23 de febreroReparto: Woody Allen, Mia Farrow, José Ferrer, Julie Hagerty, Tony Roberts y Mary SteenburgenSinopsis: El distinguido filósofo Leopold y su prometida, mucho más joven, Ariel, van a pasar un fin de semana en la casa de campo de la prima de Leopold. A lo largo del fin de semana viejos romances vuelven a encenderse, se desarrollan otros nuevos y todo el mundo termina escabulléndose a espaldas de los demás.Sábado 24 de febreroReparto: Javier Bardem, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Patricia Clarkson, Kevin Dunn y Chris MessinaSinopsis: Vicky y Cristina dos jóvenes norteamericanas que van a Barcelona a pasar unas vacaciones de verano. En Barcelona, ambas se ven envueltas en una relación poco convencional con Juan Antonio, un conocido pintor vinculado sentimentalmente a su tempestuosa ex esposa, María Elena.Domingo 25 de febreroReparto: Woody Allen y Diane KeatonSinopsis: En un pueblo ruso Boris Grushenko vive obsesionado con la muerte y con su prima Sonia, aunque ella prefiere a Iván, uno de los hermanos de Boris. Obligado por su familia, Boris se alista en el ejército para luchar contra la Francia napoleónica e, inexplicablemente, se convierte en un héroe de guerra.

