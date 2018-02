La del Oscar 'seguro'

Cargando

Los Angeles— Si existe una estatuilla casi segura en la próxima edición del Óscar, ésa es la de Allison Janney en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.La bostoniana ha arrasado completamente en la temporada de premios gracias a su papel en la cinta Yo, Tonya, por el que ya obtuvo un Globo de Oro, un SAG y 16 galardones internacionales más.En el filme de Craig Gillespie, Janney da vida a LaVona Fay Golden, la enfermiza, estricta, grosera y violenta madre de la ex patinadora Tonya Harding (Margot Robbie), un personaje poco convencional dentro de su filmografía."Steven Rogers, guionista de la película, estaba seguro que yo podía interpretar este papel. Yo lo dudé mucho, pensé que iba a ser dificilísimo, hasta que empezamos a ensayar y empecé a entender a esta mujer."Ella se justifica su actitud tan deplorable. Siente que le está dando lo mejor a su hija y que la lleva por el buen camino y yo debía creerme eso, por más enfermas que se sintieran sus acciones", explicó.Janney, conocida por su papel de madre ex drogadicta en la serie de comedia Mom, no investigó mucho para el papel de LaVona, pues ella conocía de primera mano el difícil mundo del patinaje sobre hielo."Yo misma patinaba en hielo cuando era niña. Mis papás se levantaban a las cinco de la mañana para llevarme a la pista a entrenar y después hacían lo mismo por la tarde, después de mi escuela."Con esos recuerdos empecé a entender a esta mujer, al menos esa parte. Su aspecto abusivo fue el que más me costó trabajo, pero después vi cómo se trataba con su hija todos los días, y todo se me aclaró".En el filme, nominado a tres premios Óscar, la actriz se transforma por completo en una mamá que lastima física y mentalmente a su hija, cuyo sueño en la vida es convertirse en la mejor patinadora de EU."Tuve una artimaña que me ayudó: todos nos autocriticamos siempre, tenemos esa vocecita maldita que nos hace sentir basura y yo la usé en mi contra."Cuando tenía una escena con Margot o con la niña que sale de mi hija, en realidad me gritaba a mí. ¡Nunca había sido tan malvada conmigo misma!"Gane o no el premio de la Academia, Janney, de 58 años, espera que Yo, Tonya consiga su principal cometido: contar la historia real de la polémica vida de Harding, quien fue acusada de haber orquestado en 1994 un ataque a su rival en la pista, Nancy Kerrigan."Quisiera que la gente, cuando vea la película, llegue a entender más profundamente el tipo de vida que tenía Tonya. Toda la cinta es su historia. Creo que ha sido castigada por lo que hizo o quizás nunca hizo."No sabemos a ciencia cierta la verdad, pero la historia sí la castigó. Yo lo que siento es empatía por ella, porque sé un poco más de su vida: ella era pobre y tuvo esta familia horrible. La entiendo más ahora".Domingo 4 de marzoTV de aire: ABC (7.1)TV de paga: TNTPara horarios consultar a su proveedorEstreno en Juárez: viernes 23 de febreroHorarios sujetos a cambios