Confirman salida de serie por acoso

Los Angeles— Amazon despidió oficialmente a Jeffrey Tambor de la serie 'Transparent' tras finalizar la investigación sobre las acusaciones de acoso sexual en contra del actor, informó el medio especializado Deadline.La decisión de Amazon confirma el anuncio de Tambor, que el pasado noviembre comunicó su intención de no seguir en esta aclamada serie televisiva tras las informaciones conocidas en su contra.La creadora de ‘Transparent’, Jill Soloway, mostró hoy su “respeto y admiración” por Van Barnes y Trace Lysette, las dos actrices que presuntamente fueron víctimas de acoso sexual por parte de Tambor.“Su valentía para alzar la voz sobre su experiencia es un ejemplo del liderazgo que en este momento requiere nuestra cultura”, afirmó.“Estamos agradecidos a las muchas personas transgénero que han apoyado nuestra visión para ‘Transparent’ desde su creación y seguimos destrozados por el dolor y la desconfianza que sus experiencias (las de Van Barnes y Trace Lysette) han generado en nuestra comunidad”, añadió.Las acusaciones, provenientes de actrices de la propia serie, fueron rechazadas enérgicamente por el intérprete en primer lugar, pero al final el ganador del Emmy y del Globo de Oro decidió en noviembre no seguir involucrado en la serie.“Encarnar a Maura Pfefferman en ‘Transparent’ ha sido uno de los mayores privilegios y de las mejores experiencias creativas de mi vida”, dijo entonces el actor.“Lo que ha quedado claro en las últimas semanas es que este no es el trabajo para el que firmé hace cuatro años”, indicó Tambor.“Ya he dejado claro mi profundo arrepentimiento si alguna de mis acciones fueron malinterpretadas por alguien como agresivas, pero pensar que yo acosé deliberadamente a quien sea es simple y llanamente falso”, declaró.“Dada la atmósfera politizada que parece haber afectado a nuestro set”, agregó, “no puedo regresar a ‘Transparent’”.

