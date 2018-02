Supera acoso y apoya a actrices

Los Angeles— El acoso y abuso sexual en Hollywood no son nuevos; la única diferencia es que ahora se está hablando abiertamente de ello porque el miedo de las víctimas se ha ido disipando.Leyendas del cine como la puertorriqueña Rita Moreno vivieron en su época este tipo de agresiones, pero jamás se atrevieron a denunciarlas por temor a las represalias de la industria."Yo viví acoso sexual constantemente, pero ¿con quién me iba a quejar? Por ejemplo, a mí me seguía y acosaba un jefe del estudio Fox, me perseguía y me llamaba a todas horas. Lo guardé por muchos años."Fue un tiempo tan tenso y triste para mí porque tampoco sabía si me estaba respetando a mí misma. Mi mamá me educó para hacer lo que me dijeran los hombres", recuerda en entrevista.Moreno fue la primera latina en la historia en ganar un Oscar (como Mejor Actriz de Reparto) por su papel de Anita en el musical ‘Amor Sin Barreras’ (1961). Sin embargo, su permanencia en Hollywood no ha sido sencilla."Además de ser mujer, soy latina, así que las dificultades en mi vida y mi carrera fueron mucho mayores. Me pasaron tantas cosas terribles, que aunque ya quedaron en el pasado, todavía son dolorosas", reconoce.Luego de 75 años de carrera, finalmente se siente tranquila de trabajar en la industria, sin miedo al qué dirán o a las consecuencias, algo que le atribuye a movimientos sociales como Me Too y Time's Up."Yo vengo de otro tiempo que fue muy difícil y brutal para las chicas jóvenes en Hollywood; fue una época muy ruda. Por eso aprecio ahora que las cosas estén cambiando de manera masiva."Con cada chica joven que encuentre su respeto a sí misma podrán crecer estos movimientos. Para mí, son como la cristalización de un sueño", señala la actriz, de 86 años.La también bailarina y cantante está complacida de que gigantes de la industria como Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Woody Allen finalmente sean juzgados por sus actos."Por muchos años las mujeres no podíamos hablar de esto, no teníamos a quién decirle nuestros problemas. Nadie nos iba a creer o apoyar, nos tratarían como si estuviéramos locas."Con Bill Cosby, por ejemplo, sus abogados le decían a las víctimas que ni se molestaran, que nadie las iba a escuchar. Eso te deja indefensa, te hace sentir menor y terminas guardando silencio".En opinión de Moreno, el siguiente tema que Hollywood debería abordar con seriedad es el de los latinos."La situación sí ha cambiado, pero a un paso muy lento. Necesitamos que existan los papeles ideales para nosotros, que nos escriban cosas que valgan la pena."Si los latinos no tenemos papeles interesantes y atractivos, ¿cómo vamos a ganar premios? Si no se nos dan las oportunidades, ese cambio tan anhelado seguirá inconcluso".LegendariaRita Moreno lleva en la industria 75 años, los cuales cumplió a inicios de este año.Es una de las pocas artistas que ha conseguido los cuatro principales premios del entretenimiento: un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony.También cuenta con una Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor que un civil puede recibir de manos del gobierno de EU.Su primer trabajo en Hollywood fue haciendo el doblaje al español de cintas estadounidenses.Cuando cumplió 13 años, debutó en teatro como Angelina, en la obra ‘Skydrift’, en Nueva York.Apareció en clásicos del cine como ‘Bailando Bajo la Lluvia’ y ‘El Rey y Yo’.Tuvo una relación de ocho años con Marlon Brando. También fue novia de Elvis Presley, el mexicano Anthony Quinn, y Dennis Hopper.Sólo se casó una vez, con el cardiólogo Leonard Gordon, con quien duró 45 años. Tuvieron una hija, Fernanda Luisa Fisher.Tiene su estrella en el Paseo de la Fama, un doctorado en el Berklee College of Music y galardones especiales por su trayectoria en los Grammy y el SAG.Desde 2011 presenta en California de forma esporádica un show autobiográfico titulado ‘Rita Moreno: Life Without Makeup’, escrito por Tony Taccone.Actualmente participa en la serie de comedia de Netflix ‘One Day at a Time’, sobre la vida familiar de unos inmigrantes cubanos.