Tres bellezas por una

Nueva York— Cientos de personas, muchas vestidas con brillantes y elaborados outfits, atiborraban el restaurante Cipriani Grand Central para el desfile Romeo & Juliet Couture.Sus ojos estaban puestos en la pasarela mientras la primera modelo, una chica menuda con cabello rubio rojizo, emergió desde backstage con un top floral, una chaqueta de piel sintética y una maxifalda de cintura alta.Tras completar su circuito, otra mujer tomó su lugar. El atuendo era distinto: un top sin mangas con jeans negros deslavados. Pero su rostro y su manera de caminar se parecían demasiado a los de la primera modelo.“Deben de ser hermanas”, aventuró un hombre que veía el show con sus dos hijas en la sección VIP.“¿O es que todas deben lucir iguales?”, preguntó otro espectador.Cuando la tercera modelo apareció, idéntica a las otras dos, la audiencia finalmente cayó en la cuenta: “Son trillizas. ¡Santo Dios, es increíble!!”, expresó alguien más.Los desfiles de moda son, por lo general, eventos muy civilizados, con un público que se expresa a través de su vestimenta, no de gritos. Pero en cuanto las trillizas Andrea, Arianna y Athena Lavesque aparecieron juntas, la multitud empezó a aplaudir ruidosamente y a silbar como si fuera un encuentro deportivo.“Ya los escuchaste. Había mucho poder detrás de esas chicas”, comenta David Shamouelian, dueño y CEO de Romeo & Juliet Couture.No es la primera vez que hermanos trabajan juntos en el mundo de la moda. Las gemelas Cipriana Quann y TK Wonder aparecieron recientemente en una campaña de Kenneth Cole. Y en octubre pasado, Jun Takahashi contrató a cinco pares de gemelos idénticos para cerrar su show en la Paris Fashion Week.Pero los trillizos son más raros, y en los dos últimos años estas hermanas han conquistado a múltiples diseñadores, productores de televisión y cineastas.A sus 24 años, ya han desfilado para Adrian Alicea y Andre Emery. Aparecieron en ‘Good Morning America’ y dicen que hay propuestas de un reality show. Ah, y en septiembre planean lanzar su línea de ropa.Tienen un estudio en su departamento de Queens, donde toman fotos a otras modelos y a actores para ganar dinero extra. También actúan y ha aparecido en cortometrajes.Arianna es la estilista y diseñadora, Andrea es la fotógrafa y Athena es la actriz. Pero casi siempre se promueven “en paquete”.Mientras hay quienes luchan por diferenciarse de sus hermanos, estas chicas se han propuesto lucir idénticas por cuestiones de marketing. Si una desea cortarse el cabello, todas deben estar de acuerdo.“Hace un par de meses se me antojó dejarme el fleco, pero mis hermanas no quisieron, así que no pude hacerlo”, cuenta Andrea.El departamento que comparten también es habitado por el gato de Andrea y el enorme perro de Athena.“Gracias a ellos pueden diferenciarnos. Las mascotas sí reconocen a su dueña”, dice Athena.Después de asistir a universidades diferentes, de irse de intercambio y graduarse, todas se mudaron a Nueva York para trabajar como modelos profesionales. Y se han convertido en un trío muy rentable.“Hemos hecho sesiones individuales con cada una, pero como trillizas marcan la diferencia", admite Shamouelian.Pero también hay una desventaja de trabajar en conjunto, señala Sara Ziff, fundadora y directora ejecutiva de Model Alliance.“Que un cliente pida modelos trillizas es poco común. Me imagino que eso limitará a las propias chicas si siempre son contratadas en paquete”, apunta.Iguales o distintasA Ziff también le preocupa que la presencia de chicas idénticas refuerce la idea de que en el mundo de la moda todas deben lucir iguales.“Ya con cabello y maquillaje iguales, las modelos suelen dar la impresión de que son intercambiables y que su individualidad es absorbida por la marca. Tener el mismo ADN es ir a otro nivel”, advierte.Pero a las Lavesque no les importa, mientras la ropa les quede bien y las favorezca.“Lo único que cuenta es que podemos ser iguales o distintas. No me gusta cuando dos personas son exactamente lo mismo y yo tengo que ser diferente. Somos trillizas”, afirma Athena.De cerca:Andrea, Arianna y Athena LavesqueTrillizas originarias de Nueva YorkEdad: 24 añosEstatura: 1.67Peso: 52 kilos