No requiere glamour

Ciudad de México— Lejos de la figura estilizada que abunda en Hollywood y con una imagen sobria, Frances McDormand demuestra que su estilo y excelentes actuaciones han sido la fórmula que le ha rendido frutos.Ganadora de un Óscar y otro posible en camino gracias a su actuación en ‘Tres Anuncios por un Crimen’, la actriz destaca por lo natural de su aspecto, luce casi sin maquillaje ni peinados sofisticados.Frances inició en la actuación a los 25 años. Trabajó primero en Broadway, en ‘Awake and Sing!’ y después en ‘Un Tranvía Llamado Deseo’; su salto a Hollywood lo hizo hasta 1984 con la película ‘Sangre Fácil’, bajo la dirección de los hermanos Coen.Diez años después contrajo matrimonio con uno de ellos, Joel, con quien tiene un hijo adoptivo.A sus 60 años de edad, las arrugas parecen no preocuparle; de hecho, está en contra de las operaciones que se realizan las personas sólo para parecer de menos edad."No me he mutilado de ninguna manera", afirmó al New York Times. "Joel (Coen, su marido) y yo tenemos esta conversación mucho. Literalmente él tiene que evitar físicamente que yo le diga algo a la gente, o amigos que han tenido alguna cirugía. Estoy tan llena de miedo y furia por lo que han hecho".En ‘Tres Anuncios por un Crimen’, nominada a Mejor Actriz, da vida a una madre en duelo por el asesinato de su hija; su aspecto es desaliñado y en algunas ocasiones hasta rudo.Pero hay muchos otros ejemplos de la naturalidad de su aspecto en filmes.rec‘UN GRAN DÍA PARA ELLAS’(Miss Pettigrew Lives for a Day)2008+ Personaje: Miss Pettigrew+ Características: En este papel de una niñera desaliñada se le hace un cambio de imagen y resulta en un personaje más sofisticado por el entorno en el que se encuentra.‘UN LUGAR MARAVILLOSO’(This Must Be the Place)2011+ Personaje: Jane+ Características: Como esposa de un rockstar retirado, el aspecto de la actriz es común, el cabello lo lleva suelto y en color rubio.‘UN REINO BAJO LA LUNA’(Moonrise Kingdom)2012+ Personaje: Mrs. Bishop+ Características: Para este personaje de una madre preocupada por su hija su aspecto fue muy casual, con cabello oscuro y suelto, en algunas ocasiones con una pañoleta. El maquillaje también se ausenta.‘LA TIERRA PROMETIDA’(Promised Land)2012+ Personaje: Sue Thomason+ Características: Aquí usa el cabello recogido con un pequeño fleco al frente, viste con jeans y camisas a cuadros.¡SALVE, CÉSAR!(Hail Cesar!)2016+ Personaje: C.C. Calhoun+ Características: El personaje es el de una persona mayor sin maquillaje, despeinada y siempre acompañada de un cigarro, ya sea en su oreja o en su boca... o en ambas.