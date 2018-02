Conquista a británicos

Londres— Guillermo del Toro ganó la ‘máscara’ a Mejor Director en los premios británicos BAFTA, celebrados el domingo en Londres, por su película ‘La Forma del Agua’.Con este premio Del Toro se posiciona como uno de los favoritos para llevarse la estatuilla dorada en los premios Oscar, ya que también ganó Mejor Director en los Globos de Oro.En la misma ceremonia, ‘La Forma del Agua’ fue premiada con los reconocimientos a Mejor Producción de Diseño y Mejor Música.La producción de diseño estuvo a cargo de Paul Austerberry, Jeff Melvin y Shane Vieau y la música es de Alexander Desplat, quien también consiguió el Globo de Oro en la misma categoría por su trabajo en ‘La Forma del Agua’.La cinta de Del Toro tiene ya decenas de premios alrededor del mundo y es la película con más nominaciones en los premios Óscar, suma 13.El filme de Martin McDonagh, ‘Tres Anuncios por un Crimen’, sumó cinco ‘máscaras en los Premios de la Academia Británica, ganó: Mejor Película, Mejor Guion Original, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Película Británica sobresaliente.“Una película es una colaboración de muchas personas y sus ideas brillantes, que están en la pantalla junto con las de Martin”, dijo el productor del filme, Graham Broadbent, al aceptar el premio.El guion estuvo a cargo del mismo director, Martin McDonagh, mientras que Frances McDormand y Sam Rockwell ganaron Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto, respectivamente.“Estoy honrado de estar entre mis colegas nominados, todos son actores maravillosos”, agradeció Rockwell al recibir la 'máscara'.Aunque la película está ambientada en un pueblo de Missouri, en Estados Unidos, es un filme inglés, lo que le valió el premio a Película Británica sobresaliente del 2018.‘ Coco’, del estadounidense Lee Unkrich, conquistó en Londres el Bafta a la Mejor Película de animación en la 71 edición de los premios de la Academia Británica del Cine y de la Televisión.El filme, inspirado en la festividad mexicana del Día de Muertos y que ha recaudado más de 715 millones de dólares (576 millones de euros) en todo el mundo, superó a ‘Loving Vincent’, de Dorota Kobiela y Hugh Welchman, y ‘My Life as a Courgette’ (Mi vida como Calabacín), de Claude Barras.“Gracias a la Academia británica por el apoyo. Es un honor enorme. Gracias a todos por creer en esta historia única, y gracias también a la gente de México por su tradición, que me ha inspirado y sin la que no habría salido adelante esta historia”, aseguró visiblemente emocionado Unkrich tras recibir el galardón.“La gente tiene que sentirse orgullosa de dónde es. Espero que hayamos conseguido hacer la diferencia y que este sea sólo el principio”, añadió el estadounidense, que recibió la 'máscara' de manos de Edward Holcroft y Tom Taylor.Premios obtenidos en LondresMejor DirectorMejor Producción de DiseñoMejor Música

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.