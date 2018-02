Prepara boda inolvidable

Ciudad de México.- Cruzaron miradas el 1 de noviembre de 2012 en una fiesta en Miami, y ahí, frente al mar, se darán el “sí” el 4 de mayo.Priscila Perales, de 34 años, prepara una fiesta inolvidable con el ex piloto Adrián Fernández, de 54.“Nos casamos en Miami porque tenemos casi 10 años viviendo acá Adrián y yo. Aquí están nuestras amistades y Miami ya tiene un significado muy especial. Bueno, fuera de que es nuestro hogar, es una ciudad paradisiaca”, comentó Priscila, en entrevista telefónica.La regiomontana, quien ganó Nuestra Belleza México 2005 y Miss International 2007, espera que los seres más queridos de ambos los acompañen.“Siendo mi primera boda, claro que quiero todo espectacular, pues sólo me quiero casar una vez, y este es el momento para que todos lo disfruten y se lleven recuerdos bastante excepcionales de lo que van a poder compartir con nosotros y experimentar acá”.Priscila, quien el 8 de febrero publicó el libro Transcendent Love, en Estados Unidos, aclaró que no pretende una boda cara ni glamurosa, pero sí muy cuidada en cada detalle, por eso contrataron organizadores reconocidos de México.“Tenemos unos wedding planners con mucha experiencia y contamos con que va a estar todo muy precioso”.El enlace lo organiza Alfonso Helfon, quien participó en las decoraciones nupciales de Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes y de BiIly Rovzar y Claudia Álvarez.Más del 90 por ciento de los invitados serán mexicanos.“Hay muchas de las amistades de Adrián y mías que son figuras públicas. Habrá de todo, del medio del automovilismo y de los certámenes de belleza. Va a ser una boda religiosa, nada más que no será en una iglesia, sino al lado del mar”.La pareja tiene cinco años de noviazgo. Adrián la sorprendió con un anillo de compromiso en un viaje que hicieron el año pasado en San Miguel de Allende.“Nos conocimos en Miami, nos presentó Juan Carlos Valladares (esposo de Ximena Navarrete, Miss Universo 2010), un amigo en común, que nos invitó a una fiesta en su casa a cada quien por su lado, y ahí fue el primer encuentro”, recordó.Ahí surgió algo entre ellos, pues hubo intercambio de miradas.“Adrián es un caballero y el intercambio de palabras inicial fue muy amistoso, de mucho respeto y admiración mutua. Nos permitimos conocernos muy bien al principio antes de decir que nos amábamos desde el primer momento que cruzamos miradas.“Espero que sea inolvidable. Al menos, para nosotros lo será, pues vendrán amistades que no hemos visto en años por vivir fuera de México e incluso porque Adrián ya no vive en las pistas de carreras ni yo en un set de televisión. Pinta para ser inolvidable”, declaró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.