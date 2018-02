De la pista a la pasarela

Nueva York— Cuando quiso correr, consiguió el oro paralímpico. Cuando quiso posar, lo hizo para la portada de la revista CR Fashion Book, de la ex editora de Vogue París. Y cuando quiso modelar, protagonizó el desfile de Philipp Plein en la semana de la moda de Nueva York.Todo a la primera. Es Liam Malone, un neozelandés de 24 años que parece destinado al éxito, a pesar de las adversidades que se le han presentado en la vida.Malone nació con hemimelia peronea, una ausencia congénita del hueso del peroné, por lo que antes de cumplir los dos años le amputaron las piernas por debajo de la rodilla.Después de la muerte de su madre, cuando tenía 18 años, empezó a correr. Pero, a pesar de venir de una familia de prominentes políticos neozelandeses, necesitaba dinero para comprar una prótesis adecuadas.No dejó que eso lo desalentara, y a los 19 montó una campaña de crowdfunding en la que recaudó lo suficiente para comprar unas prótesis Össur de fibra de carbono.Con ellas, a los 23 consiguió la gloria: ganó dos medallas de oro y una de plata en los 200, 400 y 100 metros T44 de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016. Y de pasó le quitó los récords a Óscar Pistorius.En enero pasado anunció su retiro del atletismo, para sorpresa de todos."Creo que soy más capaz que la mayoría de la gente. No me siento discapacitado en absoluto. De hecho, argumentaría 10 de cada 10 veces que mis piernas son realmente beneficiosas", dijo a la revista CR Fashion Book este mes.Carine Roitfeld lo eligió personalmente para el número titulado Just doing it (Solamente haciéndolo) junto al también atleta paralímpico Rheed McCracken.Esta semana estuvo en Nueva York desfilando para el diseñador Philipp Plein.En el show, que tuvo lugar en Brooklyn, caminó con sus prótesis por la pasarela cubierta de nieve; y en el cierre, mientras otros modelos bailaban en el centro del escenario, Malone tuvo un papel casi protagónico, caminando con el diseñador y la modelo Irina Shayk, pareja de Bradley Cooper.Además de estos logros, lleva un ritmo social interesante. Lo han visto cenando con sir Richard Branson, ha sido parte del Consejo de Sustentabilidad de Nueva Zelanda en la Antártida y ahora trabaja para Greg Gross, ex ejecutivo de Microsoft.Porque para eso se retiró: su sueño ahora está en la inteligencia artificial. Con Gross trabaja en la empresa Soul Machines, que se basa en la creación de humanos digitales. Algo que interesa particularmente a Malone, pues ha dicho que quiere utilizar la tecnología para probar que el cuerpo humano nunca se daña ni se rompe.Conócelo…Liam Bevan Malone• Nacimiento: Nelson, Nueva Zelanda• Edad: 24 años• Estatura: 1.87 metros• Nació con hemimelia peronea, una ausencia congénita del hueso del peroné, por lo que antes de cumplir los dos años le amputaron las piernas por debajo de la rodilla.• Ganó dos medallas de oro y una de plata en los 200, 400 y 100 metros T44 de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016, quitándole los records a Óscar Pistorius

