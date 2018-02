El 20 de diciembre de 2015, luego de 48 años al aire, sorpresivamente finalizó el programa dominical En familia con Chabelo, constituyéndose en el programa más longevo de la televisión mexicana, con dos mil 495 episodios. Bajar el telón significó un duro golpe emocional para su creador, anfitrión y productor, Xavier López Chabelo, escribe El Sol del Centro.El mismo Emilio Azcárraga Jean se encargó de comunicarle la cruel noticia, argumentando “ajustes en la programación”.Sin embargo, la vida sigue. Concluyó la emisión que se había convertido en una especie de comunión matinal para el televidente en casa, para las familias mexicanas que encontraban en ese programa diversión y entretenimiento, más no se apagó el aliento de un hombre de 83 años de edad que lucha por volver a la televisión.“Pero tiene que ser algo que a mí me agrade y que le agrade a la familia, si no, no”, respondió Xavier a informadores recientemente.Xavier López Rodríguez nació el 17 de febrero de 1935, así es que hoy, este día, está de manteles largos celebrando ahora sí que en familia su cumpleaños 83, disfrutando su incansable labor de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, dedicación y trabajo en los escenarios, porque no solamente ha sido el “niño” consentido de México, el amigo de los “cuates” que aún con la carga de años encima viste pantaloncillos cortos y emite esa voz aguda, infantil, que ha sido su característica.No, para nada. Xavier ha sido un actor, un comediante, un artista a quien, además, se le ha visto bregando en los escenarios de cine, desprovisto del personaje que lo proyectó a la fama y, aún más, grabando una treintena de discos con canciones para los infantes. Quién no recuerda melodías como “Mamacita, ¿dónde está Santa Claus?”, “Si los niños gobernaran el mundo” y “El reino del revés”…Pocos saben que Xavier nació en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, aunque sus padres eran de León, Guanajuato. Allá en el vecino país del norte fue enrolado en el Ejército al cumplir 18 años de edad, pero la suerte le sonrió al evitar que el chico fuera enviado a la guerra de Corea, que terminó por aquellos días firmando un cese al fuego comunistas y capitalistas.Había que ganarse la vida y, de regreso a México, López Rodríguez vendió productos tocando puertas de casa en casa al tiempo que estudiaba medicina, sin embargo, el destino dijo otra cosa y Xavier se convirtió en Chabelo, pues encierta ocasión que El tío Gamboín le dio a leer un chiste en el que aparecía un niño de nombre Chabelo.El personaje cayó muy bien entre el público infantil que acostumbraba ver la televisión en blanco y negro, aunque antes de convertirse en estrella de televisión, ya había sido ayudante en Televicentro (hoy Televisa), luego camarógrafo y jefe de piso (floor manager), hasta asumir el reto de ser actor en los teleteatros, supliendo a los actores irresponsables.Fue entonces que conoció a Arturo Manrique, el famoso Panzón Panseco y a Ramiro Gamboa, El tío Gamboín, quien le brindó la oportunidad de actuar en el programa Carrusel Musical.Más tarde, en 1958, Chabelo debutó en el cine con la película Chistelandia y cuatro años después participó en El extra, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas. Los productores pronto percibieron en él un fabuloso signo de pesos y le encomendaron protagonizar películas de moda, aventuras de catorrazos todos contra todos, atrapando al público familiar con títulos como Chabelo y Pepito contra los monstruos, Chabelo y Pepito detectives y Santo y Chabelo contra los malos de la catafixia. Más recientemente, en el año 2012 el productor Jaime Jiménez Pons estrenó la cinta Cartas a Elena, un drama en el que Xavier interpretó un personaje totalmente ajeno a Chabelo, hablando con su voz natural al lado de Carmen Salinas, Irma Dorantes y Lorena Velázquez.Desde luego, su paso por el celuloide ayudó a consolidar la imagen del niño interpretado por el adulto que con aquella voz chillona era la delicia de chicos y grandes. De modo que en televisión también se le vio exitoso en programas como La carabina de Ambrosio, con un grupo de comediantes y la vedette Gina Montes; La criada bien criada al lado de María Victoria, y El show del Loco Valdés, por mencionar algunos.En familia con Chabelo se estrenó el 26 de noviembre de 1967. Era una emisión de concursos, canciones, invitados especiales, público en el foro y muchos regalos para los ganadores. Alguna vez vimos por ahí a un jovencísimo Eugenio Derbez haciéndola de su asistente.De acuerdo a sus biógrafos, abajo de los escenarios, en su vida personal, nuestro admirado niñote estuvo casado por espacio de dos años con la bella vedette cubana Angelita Castany, posteriormente, contrajo nupcias con Teresa Miranda, con quien procreó tres hijos: Óscar, Javier y Juan Gabriel.Hoy, a los 83 años de edad no faltan los memes en redes sociales salpicados de buen humor que lo describen comoChabuelo, el amigo de todos los niños. Y mientras por ahí los paparazzi los descubrieron recientemente en supuestos amoríos con una jovencita, Chabelo prestó su voz a uno de los personajes del filme animado Coco . ¡Felicidades, don Xavier!1958Viaje a la luna1964Buenas noches, año nuevo1965Escuela para solteras1968La princesa hippie1970Bangbang, al hoyo1982Los pepenadores de acá1984Macho que ladra no muerde1986Hermelinda Linda, Parte II1988La tumba de Matías1994Chilindrina en apuros

