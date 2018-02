Valora trabajo en franquicias

Berlín, Alemania.- Desde que apareció en ‘Harry Potter y el Cáliz del Fuego’ y la saga de ‘Crepúsculo’, Robert Pattinson ha buscado también participar en cintas independientes. Sin embargo, en conferencia de prensa ofrecida en el marco de la Berlinale por la película ‘Damsel’, el actor negó que su experiencia en franquicias fuera mala.“¡No estoy traumatizado! Fue sólo mi cara”, respondió entre risas a una pregunta sobre si había ocurrido en eso tras interpretar a un vampiro.Ante la interrogante de si volvería a ese tipo de cintas, su reacción fue inmediata.“Definitivamente. Me la pasé muy bien. Nunca me he arrepentido de una película... tal vez de una”, dijo bromeando.“La única razón por la que tengo cuidado con las franquicias es que, si hay mucho dinero involucrado, hay mucha presión por que se hagan las cosas de cierta manera”, señaló.En la cinta dirigida por David y Nathan Zellner, Pattinson interpreta a un hombre enamorado ciegamente de Penelope (Mia Wasikowska). La mezcla de western y comedia fue señalada como una elección peculiar y el personaje requirió distintas habilidades de sus actores.Pattinson contestó qué fue lo que le exigió más trabajo.“Tal vez bailar. Es difícil. La pareja que me enseñó eran campeones o algo y nos enseñaron a un nivel que no necesitábamos”, recordó con diversión.El personaje de Wasikowska también llamó la atención y los directores explicaron que, siendo fans del western, notaron que los personajes femeninos suelen ser aburridos, objetos de deseo o premios para el héroe. No es el caso de la protagonista en Damsel.“Me gustó que pensábamos algo de este personaje y a la mitad vemos que era una proyección del deseo del hombre. Creo que fue muy inteligente” señaló Wasikowska.Al ser interrogada sobre si había sufrido ese tipo de insistencia por parte de alguien, rió con timidez y dio un rodeo antes de contestar brevemente que sí.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.