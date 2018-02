Envidia talento de mexicanos

Ciudad de México.- Es injusto para el resto de directores del mundo que existan cineastas como los mexicanos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu.Así opinó el cineasta británico Duncan Jones, quien, cuando escuchó la palabra México del otro lado del auricular, no dudó en prodigar alabanzas.“Creo que es injusto el grado de talento que tienen Guillermo y el resto de cineastas mexicanos que básicamente han dominado todos los premios en los últimos años.“Desconozco cuál es la razón, pero me gustaría saberla, porque quiero el secreto”, compartió con admiración y humor.Jones (‘Moon’, ‘Ocho Minutos Antes de Morir’), de 46 años, es uno de los realizadores más respetados entre quienes cultivan la ciencia ficción y la fantasía.Además, es el hijo del mítico músico David Bowie, a quien Del Toro reverencia por saber explorar el universo de las rarezas.Se resistió a corroborar si el fallecido intérprete de ‘Space Oddity’ y ‘Starman’, a su vez, admiraba al director de ‘La Forma del Agua’, pero habló por sí mismo.“Amo ‘El Laberinto del Fauno’. Es una increíble mezcla de oscuridad y fantasía. Amo su belleza, la inspiración gótica de su estética. Es su firma”.La próxima semana Netflix lanzará el más reciente largometraje de Jones, Mudo, coctel mezcla de cine negro y ciencia ficción, protagonizado por Alexander Skarsgard, Paul Rudd y Justin Theroux.En enero, a dos años de la muerte de su padre, David Bowie, Duncan lanzó un club de lectura para honrarlo: el astro musical adoraba, encima de muchas cosas, los libros.Ahora su vástago invita a sumergirse en algunos de los libros favoritos de Bowie, como la novela ‘Hawksmoor’, de Peter Ackroyd, y el ensayo ‘The Fire Next Time’, de James Baldwin.Los interesados pueden encontrar las recomendaciones con el hashtag #bowiebookclub, así como en las redes de Duncan y Bowie.“La gente está disfrutándolo. Y yo disfruto contagiar el amor por la lectura".Jones rememoró que una de las ocasiones en que más entristeció a su padre fue cuando en la universidad estudiaba Filosofía y dijo que odiaba los libros.“Dejé de leer por años y eso le rompió el corazón a mi papá", dijo el director, quien nombró a George Orwell (‘1984’) entre sus autores preferidos.“Poco a poco volví a encontrar el gusto. Él pudo ver cómo me alejé de los libros, pero también que sólo fue un intermedio”.

