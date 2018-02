Tal como el título de su canción de 1993, ‘Más Fuerte de lo que Pensaba’, se volvió la polémica en redes sociales para Aleks Syntek, quien volvió a arremeter contra el reguetón al decir que “El problema de la música de ahora es que es de delincuentes”, ya no de simios, como comentó en agosto del año pasado.El jueves el cantante mexicano, quien ha sido considerado como un ‘genio de la música pop’, se dio a la tarea de responder una encuesta que hizo un usuario en la red social para saber qué música ‘Godínez’ (como se les dice a los empleados de oficina) le recomendaban escuchar en su trabajo: ¿de Syntek, Alex Ubago o Luis Miguel?.Y a pesar de que el 48 por ciento de los votos fueron para el intérprete, la publicación no fue de su agrado y respondió en la red social con el siguiente mensaje: “Con qué música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar una persona: Emmanuel, Syntek, Farruco o Bad Bunny. El problema de la música de ahora es que es de delincuentes, piénsalo!”.Esta respuesta generó confusión y un debate en Twitter, ya que pocos entendieron el comentario del cantante y no les quedó más que preguntar: “Pero por qué la agresión Syntek???”.El artista de 48 años se limitó a responder esa pregunta con: “Fue porque considero que llamarle música de Godínez es bullying aquí y en China... a ver, dile a Coldplay que su música es de Godínez a ver qué cara te ponen. Tengo derecho a réplica”.Syntek también lanzó otro mensajeque decía: “Música de delincuentes pornografía y retrógrada, así la veo yo”; “Tengo derecho a expresarme como usuario universal de Twitter y desahogarme”.Los últimos ‘tweets’ del cantante se asemejan a los comentarios que realizó en una entrevista con Adela Micha en 2017, cuando dijo que el reggaetón era cosa de simios y que le parecía música repetitiva y porno.Tras esta primera polémica, que le hizo ganarse un par de críticas en las redes sociales, el intérprete escribió: “Reconozco que me equivoqué en la forma de expresarme. Respeto a quien escuche, o se dedique al reguetón”, una declaración muy distinta a la que realizó ayer.“¿Sabías que todo mundo puede tener un día de furia menos las figuras públicas?”, escribió Syntek.A este mensaje se le sumaron otros ‘tweets’ en los que dijo haberse divertido mucho con los comentarios y que quería saber qué pasaba si contestaba todo lo que ponían en la red social.El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a través de un pronunciamiento, desaprobó los comentarios de Alek Syntek, quien fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la organización en México en agosto de 2016.“UNICEF considera que dichos mensajes no son consistentes con el respeto a los derechos humanos, ni con la conducta esperada de personalidades de alto perfil que apoyan nuestra labor en pro de los derechos de la infancia. UNICEF le está dando seguimiento a esta situación, y compartirá mayor información a la brevedad posible”, se lee en el comunicado que la organización compartió en su cuenta de Twitter.

