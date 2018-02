Insulta Syntek a detractores en Twitter

Ciudad de México— Luego de que una persona lo etiquetara y calificara que su música es para Godínez, el cantante no sólo le respondió sino que insultó este jueves y viernes a varios tuiteros que comenzaron a criticarlo."Sé que la música Godínez por excelencia es la de Luis Miguel, pero estoy entre poner música de @syntekoficial o @AlexUbagooficial ¿a quién recomiendan escuchar en la oficina? @MundoGodínez", fue el mensaje que @ChristianCruzB publicó y que desató el enojo del músico."Con qué música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel o Syntek o Farruko o Bad Bunny. El problema de la música de ahora es que es de delincuentes, piénsalo", fue la respuesta de Syntek al tuitero.Luego de la respuesta, cientos de usuarios de la red social comenzaron a atacar al popero y él se defendió incluso con insultos."Ay le voy a trollear al Syntek, parecen nenas en serio ni para chingar son inteligentes", "Ay otro marica caray", "puro mal cojido (sic) haría este tipo de comentarios la neta" y "te vale verga no o me estás vigilando o que pedo? Déjame tranquilo guey", son algunas de las respuestas que el cantante puso en la red ante las criticas que recibía.Algunas personas que escuchan su música también escribieron y no para defenderlo, sino para cuestionar que se sintiera ofendido con el término 'Godínez'.En una de las respuestas, el intérprete explicó que sintió que llamarle música 'Godín' a su música es despectivo."Fue porque considero que llamarle música de Godínez es bullying aquí y en China, a ver dile a Coldplay que su música es de Godínez a ver qué cara te ponen, tengo derecho a (sic) réplica".En uno de los comentarios, Syntek expresó su hartazgo de las redes sociales, de las cuales ya se había retirado anteriormente por polémicas con su música."Ma vale un kilo de amarra navajas culeis, ya me tienen harto redes sociales pinches pranganas busca pleito y nota roja", publicó los primeros minutos de este viernes.Poco antes de las 7:00 horas de este viernes, el cantante otra vez publicó en sus redes sociales."¿Sabias que todo mundo puede tener un día de furia menos las figuras públicas quienes deben aguantar el trolleo por agresivo que este sea o serán desaprobadas por actuar de manera humana?", escribió.Poco antes de las 11:00 horas publicó que quería saber qué sucedía si contestaba a todos los comentarios que le hacían y que el resultado fue muy gracioso."¿Quieren saber que sucedió ayer? Sucedió que 'un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal donde nadie oyere mi voz'", agregó.

comentarios

