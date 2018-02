Es María José tentación

Ciudad de México.- Con lo mucho o poco que hizo como Patricia Linares en el inicio de ‘Por Amar Sin Ley’, María José quedó más que satisfecha... y aún hay más.La ex Kabah comentó en entrevista que, debido a los requerimientos de la producción de José Alberto Castro, tendrá breves participaciones, esporádicas, en el resto de la historia.“Lo que sucede es que a mí personaje lo matan en el primer episodio, y eso desencadena gran parte del conflicto. Entonces, para narrar parte de la historia se requieren flash backs.“Es ahí donde yo participo, fue el primer episodio y habrá más, ya me dirán cuándo me toca volver a grabar para seguir apareciendo en la historia”, dijo ‘La Josa’.Así fue como el pasado lunes, en la telenovela estelarizada por David Zepeda y Ana Brenda Contreras, María José Loyola salió mostrando cuerpo en ropa interior sugerente, lo cual desató todo tipo de comentarios.“Me sentí muy cómoda, ya he enseñado más, incluso para revistas me he quitado mucho más, y no veo por qué tendría que generar un escándalo.“Creo que hubo comentarios más positivos que negativos, y a mucha gente le gustó lo que hice, creo que fue muy bueno y me siento encantada con la experiencia”, compartió.Luego de algunas experiencias histriónicas, entre ellas el musical teatral ‘Qué Plantón’, la intérprete de ‘Me Equivoqué’ y ‘Un Nuevo Amor’ consideró que podría expandir sus horizontes si hay más propuestas.“La actuación me gusta, es un gusanito que siempre traigo, ya lo hice en un musical, me sentí muy bien y esta experiencia en la telenovela fue muy padre”.María José está en la última etapa de ‘Lo Que Te Mereces Tour’, el cual precederá a un nuevo disco de estudio, luego de que promocionó ‘Habla Ahora’.‘Por Amar Sin Ley’ se transmite de lunes a viernes por Las Estrellas (consulte horarios con su proveedor de TV).